東京ヤクルトスワローズ「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」が開催される。
本記事では、東京ヤクルトスワローズ「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」の開催日程や出場選手、中継予定を紹介する。
東京ヤクルトスワローズ ファン感謝DAY｜日程
東京ヤクルトスワローズ「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」は、11月28日(土)に開催。10:00開場、11:00開演予定となっている。終了予定時刻は15:00だ。
項目
内容
イベント名
ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ
開催日
11月28日(土)※雨天順延予備日：11月29日(日)
会場
明治神宮野球場
開演
11:00
終了
15:00
東京ヤクルトスワローズ ファン感謝DAY｜放送・配信
日時
テレビ(地上波/衛星)
ネット(スマホ/タブレット)
11/28(土)
東京ヤクルトスワローズ ファン感謝DAY｜視聴方法
東京ヤクルトスワローズ「ファン感謝DAY2026 presented by マイナビ」は、ネット『FODプレミアム』がライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。
Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。
登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
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- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
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