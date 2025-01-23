SVリーグオールスターゲーム2024-25石川の出場メンバーは？試合日程・放送予定

日本バレーボールトップリーグ「SVリーグ」のオールスターゲーム石川が1月25日(土)と26日(日)、とり野菜みそ BLUECATS ARENAで開催される。
本記事では、SVリーグオールスターゲーム2024-25石川の出場メンバーを紹介する。
SVリーグオールスター｜出場メンバー
【女子】
TEAM KOTONA
|選手
|ポジション
|所属
|林 琴奈(C)
|アウトサイドヒッター
|大阪マーヴェラス
|モクシー チャッチュオン
|アウトサイドヒッター
|ヴィクトリーナ姫路
|金田 修佳
|アウトサイドヒッター
|岡山シーガルズ
|川添 美優
|アウトサイドヒッター
|PFUブルーキャッツ石川かほく
|和田 由紀子
|アウトサイドヒッター
|NECレッドロケッツ川崎
|長岡 望悠
|オポジット
|SAGA久光スプリングス
|荒木 彩花
|ミドルブロッカー
|SAGA久光スプリングス
|小川 愛里奈
|ミドルブロッカー
|大阪マーヴェラス
|ヌクジャン タットダオ
|ミドルブロッカー
|PFUブルーキャッツ石川かほく
|瀬戸 杏華
|ミドルブロッカー
|デンソーエアリービーズ
|岩崎 こよみ
|セッター
|埼玉上尾メディックス
|高佐 風梨
|セッター
|クインシーズ刈谷
|西村 弥菜美
|リベロ
|SAGA久光スプリングス
|工藤 真帆
|リベロ
|アランマーレ山形
TEAM NICHIKA
|選手
|ポジション
|所属
|山田 二千華(C)
|ミドルブロッカー
|NECレッドロケッツ川崎
|黒後 愛
|アウトサイドヒッター
|埼玉上尾メディックス
|佐藤 淑乃
|アウトサイドヒッター
|NECレッドロケッツ川崎
|野中 瑠衣
|アウトサイドヒッター
|Astemoリヴァーレ茨城
|中島 咲愛
|アウトサイドヒッター
|SAGA久光スプリングス
|モンチベレル ロザマリア
|アウトサイドヒッター
|デンソーエアリービーズ
|白岩 蘭奈
|アウトサイドヒッター
|群馬グリーンウイングス
|蓑輪 幸
|ミドルブロッカー
|大阪マーヴェラス
|宮部 藍梨
|アウトサイドヒッター
|ヴィクトリーナ姫路
|平山 詩嫣
|ミドルブロッカー
|SAGA久光スプリングス
|安田 美南
|セッター
|KUROBEアクアフェアリーズ
|栄 絵里香
|セッター
|SAGA久光スプリングス
|池谷 優佳
|リベロ
|PFUブルーキャッツ石川かほく
|松岡 芽生
|リベロ
|東レアローズ滋賀
【男子】
TEAM MASA
|選手
|ポジション
|所属
|柳田 将洋(C)
|アウトサイドヒッター
|東京グレートベアーズ
|髙橋 藍
|アウトサイドヒッター
|サントリーサンバーズ大阪
|デファルコ トリー
|アウトサイドヒッター
|ジェイテクトSTINGS愛知
|池田 幸太
|アウトサイドヒッター
|ヴォレアス北海道
|西田 有志
|オポジット
|大阪ブルテオン
|アブデルアジズ ニミル
|オポジット
|ウルフドッグス名古屋
|髙橋 健太郎
|ミドルブロッカー
|ジェイテクトSTINGS愛知
|小野寺 太志
|ミドルブロッカー
|サントリーサンバーズ大阪
|蔡 沛彰
|ミドルブロッカー
|日本製鉄堺ブレイザーズ
|西本 圭吾
|ミドルブロッカー
|東レアローズ静岡
|永露 元稀
|セッター
|大阪ブルテオン
|大宅 真樹
|セッター
|サントリーサンバーズ大阪
|山本 智大
|リベロ
|大阪ブルテオン
|備 一真
|リベロ
|VC長野トライデンツ
TEAM TOMO
|選手
|ポジション
|所属
|小川 智大(C)
|リベロ
|ジェイテクトSTINGS愛知
|水町 泰杜
|アウトサイドヒッター
|ウルフドッグス名古屋
|後藤 陸翔
|アウトサイドヒッター
|東京グレートベアーズ
|新井 雄大
|アウトサイドヒッター
|広島サンダーズ
|高梨 健太
|アウトサイドヒッター
|ウルフドッグス名古屋
|宮浦 健人
|オポジット
|ジェイテクトSTINGS愛知
|張 育陞
|オポジット
|ヴォレアス北海道
|山内 晶大
|ミドルブロッカー
|大阪ブルテオン
|三輪 大将
|ミドルブロッカー
|広島サンダーズ
|波佐間 泰平
|ミドルブロッカー
|VC長野トライデンツ
|傳田 亮太
|ミドルブロッカー
|ウルフドッグス名古屋
|関田 誠大
|セッター
|ジェイテクトSTINGS愛知
|新 貴裕
|セッター
|東レアローズ静岡
|森 愛樹
|リベロ
|日本製鉄堺ブレイザーズ
SVリーグオールスター｜日程
SVリーグオールスターゲーム2024-25石川は、女子が1月25日(土)15時5分、男子1月26日(日)15時5分に試合開始予定となっている。
|日程
|イベント
|1月25日(土)15:05
|女子オールスターゲーム
|1月26日(日)15:05
|男子オールスターゲーム
SVリーグオールスター｜放送・配信予定
SVリーグオールスターゲーム2024-25石川は、男女とも衛星放送『J SPORTS』、ネット『J SPORTSオンデマンド／Amazon Prime Videoチャンネル J SPORTS』でライブ配信を実施。『J SPORTSオンデマンド／Amazon Prime Videoチャンネル J SPORTS』では、SVリーグ全試合の配信も行っている。
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