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SVリーグオールスターゲーム2024-25石川の出場メンバーは？試合日程・放送予定

【バレーボール】SVリーグオールスターゲーム2024-25石川の試合日程、出場メンバーを紹介。

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日本バレーボールトップリーグ「SVリーグ」のオールスターゲーム石川が1月25日(土)と26日(日)、とり野菜みそ BLUECATS ARENAで開催される。

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本記事では、SVリーグオールスターゲーム2024-25石川の出場メンバーを紹介する。

SVリーグオールスター｜出場メンバー

【女子】

TEAM KOTONA

選手ポジション所属
林 琴奈(C)アウトサイドヒッター大阪マーヴェラス
モクシー チャッチュオンアウトサイドヒッターヴィクトリーナ姫路
金田 修佳アウトサイドヒッター岡山シーガルズ
川添 美優アウトサイドヒッターPFUブルーキャッツ石川かほく
和田 由紀子アウトサイドヒッターNECレッドロケッツ川崎
長岡 望悠オポジットSAGA久光スプリングス
荒木 彩花ミドルブロッカーSAGA久光スプリングス
小川 愛里奈ミドルブロッカー大阪マーヴェラス
ヌクジャン タットダオミドルブロッカーPFUブルーキャッツ石川かほく
瀬戸 杏華ミドルブロッカーデンソーエアリービーズ
岩崎 こよみセッター埼玉上尾メディックス
高佐 風梨セッタークインシーズ刈谷
西村 弥菜美リベロSAGA久光スプリングス
工藤 真帆リベロアランマーレ山形

 

TEAM NICHIKA

選手ポジション所属
山田 二千華(C)ミドルブロッカーNECレッドロケッツ川崎
黒後 愛アウトサイドヒッター埼玉上尾メディックス
佐藤 淑乃アウトサイドヒッターNECレッドロケッツ川崎
野中 瑠衣アウトサイドヒッターAstemoリヴァーレ茨城
中島 咲愛アウトサイドヒッターSAGA久光スプリングス
モンチベレル ロザマリアアウトサイドヒッターデンソーエアリービーズ
白岩 蘭奈アウトサイドヒッター群馬グリーンウイングス
蓑輪 幸ミドルブロッカー大阪マーヴェラス
宮部 藍梨アウトサイドヒッターヴィクトリーナ姫路
平山 詩嫣ミドルブロッカーSAGA久光スプリングス
安田 美南セッターKUROBEアクアフェアリーズ
栄 絵里香セッターSAGA久光スプリングス
池谷 優佳リベロPFUブルーキャッツ石川かほく
松岡 芽生リベロ東レアローズ滋賀

【男子】

TEAM MASA

選手ポジション所属
柳田 将洋(C)アウトサイドヒッター東京グレートベアーズ
髙橋 藍アウトサイドヒッターサントリーサンバーズ大阪
デファルコ トリーアウトサイドヒッタージェイテクトSTINGS愛知
池田 幸太アウトサイドヒッターヴォレアス北海道
西田 有志オポジット大阪ブルテオン
アブデルアジズ ニミルオポジットウルフドッグス名古屋
髙橋 健太郎ミドルブロッカージェイテクトSTINGS愛知
小野寺 太志ミドルブロッカーサントリーサンバーズ大阪
蔡 沛彰ミドルブロッカー日本製鉄堺ブレイザーズ
西本 圭吾ミドルブロッカー東レアローズ静岡
永露 元稀セッター大阪ブルテオン
大宅 真樹セッターサントリーサンバーズ大阪
山本 智大リベロ大阪ブルテオン
備 一真リベロVC長野トライデンツ

 

TEAM TOMO

選手ポジション所属
小川 智大(C)リベロジェイテクトSTINGS愛知
水町 泰杜アウトサイドヒッターウルフドッグス名古屋
後藤 陸翔アウトサイドヒッター東京グレートベアーズ
新井 雄大アウトサイドヒッター広島サンダーズ
高梨 健太アウトサイドヒッターウルフドッグス名古屋
宮浦 健人オポジットジェイテクトSTINGS愛知
張 育陞オポジットヴォレアス北海道
山内 晶大ミドルブロッカー大阪ブルテオン
三輪 大将ミドルブロッカー広島サンダーズ
波佐間 泰平ミドルブロッカーVC長野トライデンツ
傳田 亮太ミドルブロッカーウルフドッグス名古屋
関田 誠大セッタージェイテクトSTINGS愛知
新 貴裕セッター東レアローズ静岡
森 愛樹リベロ日本製鉄堺ブレイザーズ
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SVリーグオールスター｜日程

SVリーグオールスターゲーム2024-25石川は、女子が1月25日(土)15時5分、男子1月26日(日)15時5分に試合開始予定となっている。

日程イベント
1月25日(土)15:05女子オールスターゲーム
1月26日(日)15:05男子オールスターゲーム

SVリーグオールスター｜放送・配信予定

SVリーグオールスターゲーム2024-25石川は、男女とも衛星放送『J SPORTS』、ネット『J SPORTSオンデマンドAmazon Prime Videoチャンネル J SPORTS』でライブ配信を実施。『J SPORTSオンデマンドAmazon Prime Videoチャンネル J SPORTS』では、SVリーグ全試合の配信も行っている。

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