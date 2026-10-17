SVリーグのテレビ放送・ネット配信予定 無料で見る方法は？

「2026-27大同生命SV.LEAGUE(SVリーグ)」が開幕する。

本記事では、2026-27シーズンSVリーグのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

2026-27シーズンSVリーグ｜開催概要・日程

2024-25シーズンにV.LEAGUEを再編し誕生した新しいバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」は、2030年までに「世界最高峰のリーグ」になることを目標に掲げている。その3季目となる2026-27シーズン男子は12クラブ体制に拡大。女子は東西カンファレンス制へ移行する。

女子は10月10日(土)、男子は10月17日(土)にレギュラーシーズンが開幕。翌年の春まで熱戦が繰り広げられる予定だ。

レギュラーシーズン日程

女子: 2026年10月10日(土)～2027年3月28日(日)予定

男子: 2026年10月17日(土)～2027年4月18日(日)予定

2026-27シーズンSVリーグ｜放送・配信

SVリーグはインターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」で全試合ライブ配信される。J SPORTSオンデマンドは「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスで視聴可能だ。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。

視聴方法

SVリーグは「J SPORTSオンデマンド」で全試合ライブ配信される。「J SPORTSオンデマンド」は上記の各プラットフォームで視聴可能。無料での視聴はできないが、お得なキャンペーンが展開されている。

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)での視聴プライム会員の登録が必要だが、J SPORTSチャンネルは3日間の無料トライラルが設けられている。

U-NEXTは月額見放題プランの新規登録で、「U-NEXTが31日間無料」＋「500ポイント付与」のキャンペーンを実施中。ポイントを「J SPORTS バレーボールパック」に充当できるため、お得に視聴可能だ。

なお一部試合はNHK BSなどで生中継され、無料での視聴が可能だ。

2026-27シーズンSVリーグ｜おすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込) ※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。