SVリーグのテレビ放送・ネット配信予定 無料で見る方法は？

「2026-27大同生命SV.LEAGUE(SVリーグ)」が開幕する。
本記事では、2026-27シーズンSVリーグのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
2026-27シーズンSVリーグ｜開催概要・日程
2024-25シーズンにV.LEAGUEを再編し誕生した新しいバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」は、2030年までに「世界最高峰のリーグ」になることを目標に掲げている。その3季目となる2026-27シーズン男子は12クラブ体制に拡大。女子は東西カンファレンス制へ移行する。
女子は10月10日(土)、男子は10月17日(土)にレギュラーシーズンが開幕。翌年の春まで熱戦が繰り広げられる予定だ。
レギュラーシーズン日程
- 女子: 2026年10月10日(土)～2027年3月28日(日)予定
- 男子: 2026年10月17日(土)～2027年4月18日(日)予定
2026-27シーズンSVリーグ｜放送・配信
SVリーグはインターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」で全試合ライブ配信される。J SPORTSオンデマンドは「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスで視聴可能だ。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。
- J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) SVリーグの全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能。学生・U25割引もあり、コストを抑えて視聴できる。 料金: 月額2,580円(U25割:1,290円) 視聴方法: PC・スマホ・タブレット対応
- U-NEXT 「J SPORTS バレーボールパック」を通じて全試合を視聴可能。第1節からファイナルラウンドまで完全カバー。 料金: U-NEXT月額2,189円 + パック料金2,580円 視聴方法: U-NEXTアプリまたはブラウザで視聴
- Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 男女全試合をライブ配信し、第1節からファイナルまで網羅。プライム会員の無料期間と併用できる点も魅力。 料金: 月額2,840円(初回3日間無料) 視聴方法: Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加
- ABEMA de JSPORTS 「年間月々払いプラン」および「学割年間月々払いプラン」に初めて登録される方を対象に、11月1日までの期間限定でキャンペーンを実施中。「年間月々払いプラン」を通常月額2,380円のところ月額1,980円、「学割年間月々払いプラン」を通常月額1,440円のところ月額980円で提供される。 視聴方法: ABEMAアプリまたはブラウザで視聴
視聴方法
SVリーグは「J SPORTSオンデマンド」で全試合ライブ配信される。「J SPORTSオンデマンド」は上記の各プラットフォームで視聴可能。無料での視聴はできないが、お得なキャンペーンが展開されている。
Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)での視聴プライム会員の登録が必要だが、J SPORTSチャンネルは3日間の無料トライラルが設けられている。
U-NEXTは月額見放題プランの新規登録で、「U-NEXTが31日間無料」＋「500ポイント付与」のキャンペーンを実施中。ポイントを「J SPORTS バレーボールパック」に充当できるため、お得に視聴可能だ。
なお一部試合はNHK BSなどで生中継され、無料での視聴が可能だ。
2026-27シーズンSVリーグ｜おすすめ視聴方法
「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。
とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了で500円分のポイントを付与！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込) ※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。