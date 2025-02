第59回NFLスーパーボウル ハーフタイムショーの出演者は?

日本時間2025年2月10日(月)に開催される第59回NFLスーパーボウル。2024年シーズンのNFL王者を決める一戦のハーフタイムショーに出演するアーティストを紹介。

全世界が注目するスポーツイベント、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)の年間王者を決める『スーパーボウル』が、日本時間2025年2月10日(月)に開催される。カンザスシティ・チーフスとフィラデルフィア・イーグルスの一戦に大きな注目が集まるのはもちろんだが、『ハーフタイムショー』も見逃せないビッグイベントだ。

本記事では、スーパーボウルのハーフタイムショーに関する情報をお届けする。

第59回スーパーボウル 試合情報

イベント 第59回スーパーボウル 会場 シーザーズ・スーパードーム (ルイジアナ州ニューオーリンズ)

対戦カード カンザスシティ・チーフス vs フィラデルフィア・イーグルス キックオフ予定(日本時間) 2023年2月12日(月)午前8:30 放送予定 CS:日テレジータス

ネット:DAZN

第59回スーパーボウル ハーフタイムショー出演者

第59回スーパーボウルのハーフタイムショーには、ラッパーのケンドリック・ラマーが出演する。

ケンドリック・ラマー

Getty Images

ケンドリック・ラマーはカリフォルニア州出身の37歳。ラッパーだけではなく、ソングライターや音楽プロデューサーとしても活躍している。

2011年にメジャーデビューを飾り、翌年に発表した『Good Kid, M.A.A.D City』で大ブレイク。以降、ヒップホップ界の最前線で活躍を続けている。また、先日に行われた2025年グラミー賞では主要6部門の2つである「年間最優秀レコード賞」と「年間最優秀楽曲賞」を受賞した。

また、ケンドリック・ラマーにとって、今回が2度目のハーフタイムショー出演。3年前の第56回スーパーボウルでは、ドクター・ドレー、スヌープ・ドッグ、エミネム、50セント、メアリーJ.ブライジ、アンダーソン・パークらとともに会場を沸かせていた。

第59回スーパーボウル ハーフタイムショーを見るには?

第59回スーパーボウルは、CS『日テレジータス』とネット『DAZN(ダゾーン)』で生中継・ライブ配信される。

その中でも『DAZN』での視聴がオススメだ。

『DAZN』では「DAZN Standard」と「NFL Game Pass(ゲームパス)」の両方でスーパーボウルが視聴可能だが、ハーフタイムショーが視聴できるのは「NFL Game Pass」のみ。「NFL Game Pass」では例年通りなら日本語と英語実況解説の2チャンネルを用意されており、英語の実況解説でハーフタイムショーの配信を予定している。

DAZNなら期間限定価格で視聴可能!

前述の通り、『DAZN』でハーフタイムショーを視聴するためには、「NFL Game Pass」に加入する必要がある。現在「NFL Game Pass」はセール価格の140円(税込)で購入可能。「NFL Game Pass」でその他のスポーツを視聴することはできないが、第59回スーパーボウル以外のNFLコンテンツも、2025年7月31日(木)まで楽しむことができる。

『NFL GAME PASS』登録方法

DAZN

DAZNの『NFL GAME PASS』の登録手順は、「DAZN登録済み」、「DAZN未登録」の2種類のユーザーで異なる。

DAZN登録済みの場合

マイ・アカウントページへアクセス 「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択 NFL GAME PASS Season Pro(一括払いor分割払い)を選択 決済情報を設定して「購入する」を選択 「アドオン(追加有料コンテンツなど)」の画面にNFL GAME PASSの契約情報が追加されて登録完了

DAZN未登録の場合

NFL GAME PASS登録ページへ プラン(一括払いor分割払い)を選択する 氏名、メールアドレス、パスワードを入力 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了

※「DAZN for docomo」「DAZN FOR BUSINESS」でのNFL GAME PASS利用は不可。

※「DAZN for docomo」契約中の場合、所持しているdアカウントではNFL GAME PASSを購入しても視聴不可。

