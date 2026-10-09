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Yuta Tokuma
協力：

【10月10日】サンダーランドvsブライトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第6節

サンダーランド 対 ブライトン
サンダーランド
ブライトン
プレミアリーグ

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第6節、サンダーランドvsブライトンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのプレミアリーグ第6節が日本時間10月10日(土)に開催。サンダーランドとブライトンが対戦する。

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本記事では、サンダーランドvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

サンダーランドvsブライトンの試合日程・キックオフ時間

サンダーランドvsブライトンは、日本時間2026年10月10日(土)にサンダーランドのホーム、スタジアム・オブ・ライトで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第6節
  • 日時：2026年10月10日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：サンダーランドvsブライトン
  • 会場：スタジアム・オブ・ライト

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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サンダーランドvsブライトンのテレビ放送・ネット配信予定



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サンダーランドvsブライトンのU-NEXT視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

サンダーランドvsブライトンの予想スタメンは？

サンダーランド vs ブライトン 予想スタメン

4-2-3-1
サンダーランド crest
サンダーランド
SUN
フォーメーション
ブライトン crest
ブライトン
BHA
4-2-3-1
ロビン・ローフスロビン・ローフスteam-logoダヤン・メタリートレイ・ヒュームトレイ・ヒュームケビン・ダンソケビン・ダンソノルディ・ムキエレノルディ・ムキエレクリス・リグクリス・リグエンゾ・ル・フィーエンゾ・ル・フィーグラニト・ジャカグラニト・ジャカニルソン・アングロニルソン・アングロトーマス・ムニエトーマス・ムニエウィルソン・イシドールウィルソン・イシドールバルト・フェルブルッヘンバルト・フェルブルッヘンルカ・ヴシュコヴィッチルカ・ヴシュコヴィッチフェルディ・カディオグルフェルディ・カディオグルジャウエン・アジャムジャウエン・アジャムオリヴァー・ボスカグリオリヴァー・ボスカグリパスカル・グロスパスカル・グロスチェマ・アンドレスチェマ・アンドレスディエゴ・ゴメスディエゴ・ゴメスマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルマット・オライリーマット・オライリーチャラランポス・コストゥラスチャラランポス・コストゥラス
ブライトン crest
ブライトン
BHA
4-2-3-1
サンダーランド

先発メンバー

ブライトン

マネージャー

  • レジス・ル・ブリ
  • ファビアン・ヒュルツェラー

成績

SUN

SUN - 直近成績

BRE
1-1
HUL
1-0
ARS
0-2
AZ
1-0
MCI
5-3
得点（失点）
6/8
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
BHA

BHA - 直近成績

CHE
4-3
LEE
1-1
COV
0-5
MUN
2-3
ARS
3-0
得点（失点）
15/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

サンダーランドドローブライトン
0
2
3
プレミアリーグ
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
0
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
0
終了
カラバオカップ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
0
終了
クラブ 親善試合
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
1
終了
EFL チャンピオンシップ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
1
終了
2得点5
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
5500135+815
2
アーセナルアーセナルARS
540184+412
3
ブライトンブライトンBHA
5311165+1110
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
5230104+69
5
リーズリーズLEE
523073+49
6
リヴァプールリヴァプールLIV
523074+39
7
エヴァートンエヴァートンEVE
523063+39
8
ハル・シティハル・シティHUL
522164+28
9
ニューカッスルニューカッスルNEW
52219908
10
チェルシーチェルシーCHE
52121012-27
11
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
5203711-46
12
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
51228805
13
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
512245-15
14
サンダーランドサンダーランドSUN
5113610-44
15
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
5113611-54
16
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
511349-54
17
ボーンマスボーンマスBOU
503268-23
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
5104110-93
19
フラムフラムFUL
502358-32
20
トッテナムトッテナムTOT
502328-62
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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