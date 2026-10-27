U-NEXTの通信サービス『U-NEXT MOBILE』が、2026年10月23日(金)から1周年記念キャンペーンを実施している。

本記事では、U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンの特典内容や開催期間、適用条件・加入方法を紹介する。

U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンとは？特典・開催期間

『U-NEXT MOBILE』は、サービス開始1周年を記念して、新規加入者を対象にU-NEXTポイントを合計1,800ポイントプレゼントするキャンペーンを実施している。

特典は毎月300ポイントずつ6カ月にわたって付与される。U-NEXT月額プラン会員が毎月受け取る1,200ポイントと合わせれば、U-NEXT MOBILEのスマホ代が実質6カ月分無料になる。

項目 内容 キャンペーン名 U-NEXT MOBILE 1周年記念キャンペーン 開催期間 2026年10月23日(金)10:00～

終了日未定 対象者 期間中にU-NEXT MOBILEへ新規加入した方 特典 U-NEXTポイント

合計1,800ポイント 付与内容 300ポイント×6カ月 初回付与日 開通月の翌月1日 対象プラン U-NEXT MOBILE 20GBプラン

(ギガ増量特典で30GB)

U-NEXT MOBILEの月額料金は？6カ月分無料になる仕組み

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』の月額基本料は1,800円(税込)。U-NEXT月額プランとセットで利用すると、毎月300円のセット割引が適用され、月額1,500円となる。

さらに、U-NEXT月額プランの毎月1,200ポイントとキャンペーン特典の300ポイントを通信料金に充当することで、6カ月分の実質負担を0円にできる。

項目 月額 U-NEXT MOBILE基本料 1,800円 U-NEXTセット割引 -300円 U-NEXT月額プラン特典 -1,200ポイント 1周年キャンペーン特典 -300ポイント スマホ代の実質負担 0円

※U-NEXT月額プランの料金2,189円(税込)は別途必要。

※ポイントが不足する場合は差額の支払いが必要。通話料、SMS通信料、オプション料金などは別途発生します。

U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンの適用条件は？

『U-NEXT MOBILE』の1周年記念キャンペーンは、期間中に対象プランへ新規加入し、開通手続きを完了した方が対象となる。なお、実質6カ月分無料の条件を満たすには、U-NEXT月額プランの利用と毎月付与されるポイントの充当が必要だ。

主な適用条件は以下の通り。

キャンペーン期間中に対象プランを申し込む

指定された期限までに開通手続きを完了する

有効なU-NEXTアカウントを保有している

各ポイント付与日にU-NEXT MOBILEの契約を継続している

キャンペーン専用ページから申し込む

※キャンペーン適用は同一アカウントにつき1回のみ。U-NEXT MOBILE関連の他キャンペーンとの併用は不可。

※ポイント付与前に解約した場合、以降の特典は受け取り不可。

U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンの加入方法

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』はeSIMに対応しており、申し込みから開通までオンラインで手続きできる。

■キャンペーンの申し込み手順

U-NEXT MOBILEの1周年記念キャンペーンページ にアクセス U-NEXTアカウントでログイン(初めての方はアカウントを作成) U-NEXT MOBILEの対象プランに申し込む 本人確認・支払い情報の登録を行う eSIMの開通手続きを完了して利用開始

※申し込みにはeSIM対応端末、本人確認書類、クレジットカードなどが必要。

※キャンペーンの300ポイントは開通月の翌月1日に初回分、以降は毎月1日に付与。

※本ページに記載の情報は2026年10月時点のものです。最新情報はU-NEXT MOBILE公式サイトをご確認ください。