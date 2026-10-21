「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が、2026年10月22日(木)に開催される。

本記事では、スポーツブルやYouTube、DAZNのドラフト会議2026の配信有無を紹介する。

ドラフト会議2026はスポーツブルで見られる？

2026年のプロ野球ドラフト会議は、『スポーツブル(SPORTS BULL)』による映像の生中継予定は伝えられていない。

ただし、『スポーツブル』のドラフト会議特設ページでは、1巡目から最後の指名までの速報を実施。各球団の指名結果をリアルタイムでテキストで確認できる。

ドラフト会議の映像をライブ配信で視聴したい場合は、ネット『U-NEXT』などを利用する必要がある。

ドラフト会議2026はYouTube・DAZNで見られる？

プロ野球ドラフト会議2026は、YouTubeの一部球団の公式チャンネルにて実況・解説番組がライブ配信されるが、会場の映像が中継されることは伝えられていない。

具体的には、オリックスの公式YouTubeチャンネル『BsTV』では球団OBのT-岡田氏らによるドラフト会議の予想・解説番組をライブ配信予定。日本ハムの公式YouTubeチャンネルでもドラフト実況番組を配信するが、会場映像の配信は予定されておらず、12球団の1位指名選手が確定するまでの配信となる。

一方、『DAZN』では10月22日(木)16:20から特別番組「みんなでドラフト会議」を無料ライブ配信する。第1部では石川雅規氏、今江敏晃氏、陽岱鋼氏らが出演し、各球団の1位指名を中心にパーティーライブ形式で配信。第2部では清水隆行氏、井川慶氏、内川聖一氏らが12球団の指名を分析し、育成ドラフトの模様も伝える。

ドラフト会議の1巡目から育成枠指名終了まですべてをリアルタイム視聴したい場合は、ネット『U-NEXT』が選択肢となる。

プロ野球ドラフト会議2026のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球ドラフト会議2026は、テレビ放送が地上波『TBS系列』とCS『スカイA』で生中継を実施。ネットでは『U-NEXT』『DAZN』『TVer』でライブ配信予定となっている。

『TBS系列』は1巡目指名を完全生中継する第1部と、第2部「THE 運命の1日」で構成。第2部では2巡目指名も生中継されるが、3巡目以降は随時速報となる。『TVer』も地上波の同時配信を実施する。

1巡目から育成枠の指名終了まで視聴したい場合は、31日間無料トライアルで見られる『U-NEXT』がおすすめだ。見逃し配信にも対応している。

放送・配信 時間 内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 10/22(木)16:40～ 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信 DAZN 10/22(木)16:20～ 1巡目指名を中心に無料ライブ配信

パーティーライブ形式で2位以下も解説 スカイA 10/22(木)16:30～21:00 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全生中継 TBS系列 10/22(木)16:40～19:54 1巡目・2巡目指名を生中継

3巡目以降は随時速報 TVer 10/22(木)16:40～19:54 TBS系列の同時配信

※放送・配信予定は変更の可能性あり

プロ野球ドラフト会議2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり

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プロ野球ドラフト会議2026の模様は、ネット『U-NEXT』が1巡目から育成枠指名終了まで完全ライブ配信する。

U-NEXTでは31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば利用可能。ドラフト会議2026は月額プランの見放題対象となっているため、無料トライアル期間中でも視聴できる。

まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。無料トライアル期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

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※無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。

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なお、ドラフト会議2026は無料配信となるが、今季のプロ野球レギュラーシーズンやクライマックスシリーズを見逃し視聴したい場合、有料プランに加入する必要がある。

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※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。