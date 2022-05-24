スペインがUNLに向けてメンバー発表！チアゴ、アンス・ファティらが復帰

Kyoya Saito
(C)Getty Images

【欧州・海外サッカー ニュース】スペイン代表がメンバーを発表した。

スペイン代表が23日、6月のネーションズリーグに挑むメンバーを発表した。

リーグA・グループ2のスペインは6月2日に第1節でポルトガル（ホーム）、5日に第2節でチェコ（アウェイ）、9日に第3節でスイス（アウェイ）、12日に第4節でチェコ（ホーム）と対戦する。

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この4試合に向けてメンバーを発表。セルヒオ・ブスケツやコケ、アルバロ・モラタといった主力組が順当に選出。また、チアゴ・アルカンタラがEURO2020以来の復帰となり、アンス・ファティやマルコ・アセンシオもラ・ロハに戻ってきた。

メンバーは以下の通り。

GK

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ロベルト・サンチェス（ブライトン／イングランド）

ダビド・ラジャ（ブレントフォード／イングランド）

DF

ダニエル・カルバハル（レアル・マドリー）

セサル・アスピリクエタ（チェルシー／イングランド）

エリック・ガルシア（バルセロナ）

アイメリク・ラポルテ（マンチェスター・C／イングランド）

イニゴ・マルティネス（アスレティック・ビルバオ）

パウ・トーレス（ビジャレアル）

ジョルディ・アルバ（バルセロナ）

マルコス・アロンソ（チェルシー／イングランド）

MF

セルヒオ・ブスケツ（バルセロナ）

ロドリ（マンチェスター・C／イングランド）

チアゴ・アルカンタラ（リヴァプール／イングランド）

コケ（アトレティコ・マドリー）

カルロス・ソレール（バレンシア）

ガビ（バルセロナ）

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）

FW

ダニ・オルモ（ライプツィヒ／ドイツ）

パブロ・サラビア（スポルティング／ポルトガル）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

アルバロ・モラタ（ユヴェントス／イタリア）

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ラウール・デ・トマス（エスパニョール）

アンス・ファティ（バルセロナ）

マルコ・アセンシオ（レアル・マドリー）