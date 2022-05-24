スペインがUNLに向けてメンバー発表！チアゴ、アンス・ファティらが復帰
スペイン代表が23日、6月のネーションズリーグに挑むメンバーを発表した。
リーグA・グループ2のスペインは6月2日に第1節でポルトガル（ホーム）、5日に第2節でチェコ（アウェイ）、9日に第3節でスイス（アウェイ）、12日に第4節でチェコ（ホーム）と対戦する。
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この4試合に向けてメンバーを発表。セルヒオ・ブスケツやコケ、アルバロ・モラタといった主力組が順当に選出。また、チアゴ・アルカンタラがEURO2020以来の復帰となり、アンス・ファティやマルコ・アセンシオもラ・ロハに戻ってきた。
メンバーは以下の通り。
GK
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ロベルト・サンチェス（ブライトン／イングランド）
ダビド・ラジャ（ブレントフォード／イングランド）
DF
ダニエル・カルバハル（レアル・マドリー）
セサル・アスピリクエタ（チェルシー／イングランド）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
アイメリク・ラポルテ（マンチェスター・C／イングランド）
イニゴ・マルティネス（アスレティック・ビルバオ）
パウ・トーレス（ビジャレアル）
ジョルディ・アルバ（バルセロナ）
マルコス・アロンソ（チェルシー／イングランド）
MF
セルヒオ・ブスケツ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・C／イングランド）
チアゴ・アルカンタラ（リヴァプール／イングランド）
コケ（アトレティコ・マドリー）
カルロス・ソレール（バレンシア）
ガビ（バルセロナ）
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）
FW
ダニ・オルモ（ライプツィヒ／ドイツ）
パブロ・サラビア（スポルティング／ポルトガル）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
アルバロ・モラタ（ユヴェントス／イタリア）
ラウール・デ・トマス（エスパニョール）
アンス・ファティ（バルセロナ）
マルコ・アセンシオ（レアル・マドリー）