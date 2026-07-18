スペイン代表MFロドリ、メッシ対策を語る「後方に引かないで可能な限り彼に近づこう…僕たちは前へプレスを仕掛けるべきだ」

スペインMFロドリが、19日の北中米ワールドカップ（W杯）決勝で対戦するアルゼンチンFWリオネル・メッシについて語った。

2010年南アフリカ大会に続く世界制覇を狙うスペイン。立ちはだかるアルゼンチンの最大の脅威は、なんと言ってもメッシである。

スペイン『アス』とのインタビューに応じたロドリは、そんなアルゼンチンの絶対的エースをいかに止めるかについて、自身の見解を述べた。

「まずはこちらのペナルティーエリアに近づけないことだ。もちろん守備に回ることは避けられないけど、そうなったら可能な限り彼との距離を縮めて、アグレッシブに守らないといけない。それと、そこまで引いてはいけないと思う」

「僕たちは相手を後退させるべく、前方に向かってプレスを仕掛けるチームだ。きっと、それが日曜の試合の鍵を握ることになるだろう。ただレオみたいな選手は、大抵の場合プレーの予想がつかない。細心の注意を払うべきだね」

メッシは2023年までにバロンドールを合計8回受賞し、一方ロドリは2024年に同賞を獲得している。

「別に彼からバロンドールを奪ったわけじゃない……。メッシという選手はその存在自体が凄さを物語っている。個人賞だけでなく、これまで歩んできた軌跡がね」

「彼はずっと最高のレベルでプレーしてきた。今、何歳なのかは知らないけれど（39歳）、今回のW杯でも世界最高の選手だ。信じられないよ。アルゼンチンにとってはただの一選手ではなく、象徴でありリーダーだ。でも僕たちは彼だけでなく、アルゼンチンのあらゆる部分をコントロールしないといけない」