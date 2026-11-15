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UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoスペイン
Riyadh Air Metropolitano
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Yuta Tokuma
協力：

【11月16日】スペインvsイングランドのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第6節

スペイン 対 イングランド
UEFAネーションズリーグ リーグA
スペイン
イングランド

UEFAネーションズリーグ第6節、スペイン対イングランドのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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UEFAネーションズリーグ第6節が日本時間2026年11月16日(月)に開催。スペイン代表とイングランド代表が対戦する。

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本記事では、スペインvsイングランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

スペインvsイングランド｜試合日程・キックオフ時間

スペインvsイングランドは、日本時間11月16日(月)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第6節
  • 日時：2026年11月16日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：スペインvsイングランド
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スペインvsイングランド｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのスペインvsイングランドは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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スペインvsイングランドのおすすめ視聴方法

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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スペインvsイングランド｜チーム情報

フランス vs トルコ 予想スタメン

4-2-3-1
フランス crest
フランス
FRA
フォーメーション
トルコ crest
トルコ
TUR
4-2-3-1
マイク・メニャンマイク・メニャンアドリエン・トリュファートアドリエン・トリュファートteam-logoサエル・クンベディイブラヒマ・コナテイブラヒマ・コナテジェレミー・ジャケジェレミー・ジャケラヤン・シェルキラヤン・シェルキエドゥアルド・カマヴィンガエドゥアルド・カマヴィンガマイケル・オリーセマイケル・オリーセアドリアン・ラビオアドリアン・ラビオブラッドリー・バルコラブラッドリー・バルコラキリアン・エンバペキリアン・エンバペウグルカン・チャクルウグルカン・チャクルエミール・ハン・トプクエミール・ハン・トプクメフメト・ゼキ・チェリクメフメト・ゼキ・チェリクフェルディ・カディオグルフェルディ・カディオグルメリフ・デミラルメリフ・デミラルバリス・アルパー・イルマズバリス・アルパー・イルマズアルダ・ギュレルアルダ・ギュレルユヌス・アクグンユヌス・アクグンハカン・チャルハノールハカン・チャルハノールオルクン・コクチュオルクン・コクチュエネス・ウナルエネス・ウナル
トルコ crest
トルコ
TUR
4-2-3-1
フランス

先発メンバー

トルコ

マネージャー

  • ジネディーヌ・ジダン
  • セルゲン・ヤルチュン

成績

FRA

FRA - 直近成績

TUR
0-1
BEL
0-1
ITA
1-1
BEL
4-1
ITA
3-1
得点（失点）
8/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
TUR

TUR - 直近成績

FRA
0-1
ITA
1-4
BEL
3-0
ITA
3-1
BEL
1-2
得点（失点）
3/13
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

フランスドロートルコ
3
1
1
UEFAネーションズリーグ リーグA
トルコ badge
トルコ
TUR
0
フランス badge
フランス
FRA
1
終了
European Championship Qualification
フランス badge
フランス
FRA
1
トルコ badge
トルコ
TUR
1
終了
European Championship Qualification
トルコ badge
トルコ
TUR
2
フランス badge
フランス
FRA
0
終了
親善試合
フランス badge
フランス
FRA
1
トルコ badge
トルコ
TUR
0
終了
親善試合
トルコ badge
トルコ
TUR
0
フランス badge
フランス
FRA
4
終了
7得点3
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA1

#PFA+/-勝点直近成績
1
イタリアイタリアITA
5311116+510
2
フランスフランスFRA
531185+310
3
ベルギーベルギーBEL
530286+29
4
トルコトルコTUR
5005313-100
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格

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