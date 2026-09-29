あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoスペイン
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoクロアチア
UEFAネーションズリーグをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【9月30日】スペインvsクロアチアのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第2節

スペイン 対 クロアチア
UEFAネーションズリーグ リーグA
スペイン
クロアチア

UEFAネーションズリーグ第2節、スペイン対クロアチアのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがUEFAネーションズリーグ独占配信！
minamino

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンもUEFAネーションズリーグ配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら

UEFAネーションズリーグ第2節が日本時間2026年9月30日(水)に開催。スペイン代表とクロアチア代表が対戦する。

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、スペインvsクロアチアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

スペインvsクロアチア｜試合日程・キックオフ時間

スペインvsクロアチアは、日本時間9月30日(水)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第2節
  • 日時：2026年9月30日(水)3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：スペインvsクロアチア
UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

スペインvsクロアチア｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのスペインvsクロアチアは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN (年間プランがおすすめ)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

スペインvsクロアチアのおすすめ視聴方法

UEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してUEFAネーションズリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

スペインvsクロアチア｜チーム情報

スペイン vs クロアチア 予想スタメン

4-2-3-1
スペイン crest
スペイン
ESP
フォーメーション
クロアチア crest
クロアチア
CRO
4-2-3-1
ウナイ・シモンウナイ・シモンマルク・ククレジャマルク・ククレジャアイメリク・ラポルテアイメリク・ラポルテマルク・プビルマルク・プビルパウ・クバルシパウ・クバルシアレハンドロ・バエナアレハンドロ・バエナラミン・ヤマルラミン・ヤマルロドリロドリペドリペドリダニ・オルモダニ・オルモミケル・オヤルザバルミケル・オヤルザバルドミニク・リヴァコビッチドミニク・リヴァコビッチヨシュコ・グヴァルディオルヨシュコ・グヴァルディオルヨシプ・スタニシッチヨシプ・スタニシッチルカ・ヴシュコヴィッチルカ・ヴシュコヴィッチイヴァン・ペリシッチイヴァン・ペリシッチフラニョ・イヴァノヴィッチフラニョ・イヴァノヴィッチペタル・スチッチペタル・スチッチルカ・スチッチルカ・スチッチマッテオ・コヴァチッチマッテオ・コヴァチッチルカ・モドリッチルカ・モドリッチアンテ・ブディミルアンテ・ブディミル
クロアチア crest
クロアチア
CRO
4-2-3-1
スペイン

先発メンバー

クロアチア

マネージャー

  • ルイス・デ・ラ・フエンテ
  • S. Bilic

成績

ESP

ESP - 直近成績

POR
0-1
BEL
2-1
FRA
0-2
ARG
1-0
ENG
2-3
得点（失点）
9/3
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
CRO

CRO - 直近成績

ENG
4-2
PAN
0-1
GHA
2-1
POR
2-1
CZE
1-2
得点（失点）
8/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

スペインドロークロアチア
4
0
1
UEFA EURO
スペイン badge
スペイン
ESP
3
クロアチア badge
クロアチア
CRO
0
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
クロアチア badge
クロアチア
CRO
0
スペイン badge
スペイン
ESP
0
終了
UEFA EURO
クロアチア badge
クロアチア
CRO
3
スペイン badge
スペイン
ESP
5
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
クロアチア badge
クロアチア
CRO
3
スペイン badge
スペイン
ESP
2
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
スペイン badge
スペイン
ESP
6
クロアチア badge
クロアチア
CRO
0
終了
13得点3
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA3

#PFA+/-勝点直近成績
1
スペインスペインESP
110032+13
2
クロアチアクロアチアCRO
110021+13
3
イングランドイングランドENG
100123-10
4
チェコチェコCZE
100112-10
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー