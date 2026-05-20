松木玖生所属のサウサンプトン、昇格PO追放で選手が激怒…クラブへの法的措置検討で選手協会に助言求める？

サウサンプトンの選手たちは、クラブに対する法的措置を検討しているようだ。

今季のチャンピオンシップ（イングランド2部相当）昇格プレーオフで決勝戦にたどり着いたサウサンプトン。しかし、ミドルズブラとの準決勝第1戦前に、ミドルズブラの練習場でサウサンプトンのスタッフが捕捉され、リーグ規則で禁止されている“スパイ行為”が発覚する事態となっていた。

そして19日に独立懲戒委員会の審問が行われると、サウサンプトン側は今回のプレーオフ準決勝第1戦前以外にリーグ戦2試合でも“スパイ行為”を認めたことにより、プレーオフからの追放が決定。さらに、来シーズンのチャンピオンシップで勝ち点4の減点処分も決まっている。

この処分に対してサウサンプトン側は控訴する予定だが、選手たちはクラブに激怒している模様。『The Athletic』によると、クラブに対して法的措置を検討しているようだ。

同メディアは、EFLの裁定は選手たちも今回の発表で知ったと指摘。複数の選手たちは、プレミアリーグからの降格後に40％の減給を受け入れていたが、昇格を達成すれば元に戻されるはずだったとのこと。選手側は20日にクラブと会談する予定であり、さらにプロサッカー選手協会（PFA）に助言を求めていると伝えられている。

“スパイ行為”発覚で大混乱のサウサンプトンとチャンピオンシップ。今後の動向に注目が集まっている。