第103回全国高校サッカー選手権の組み合わせが決定…12/28の国立開幕戦で15年ぶり出場の帝京と京都橘が激突

【サッカー Jリーグ ニュース】第103回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が18日に行われた。

第103回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が18日に行われた。

17日までに全国47都道府県の予選が終了し、出場48チームが出揃った第103回全国高校サッカー選手権（東京都は2校）。前回王者の青森山田(青森)をはじめ、15大会ぶりの出場となる帝京（東京B）、東福岡(福岡)、静岡学園(静岡)など名門校が順当に出場権を獲得した他、東海大相模(神奈川)など5校が初出場となる。

そして18日に組み合わせ抽選会が開催。12月28日(土)に国立競技場で行われる開幕戦は、帝京と京都橘(京都)に決定している。その他、王者・青森山田は2回戦から登場し、高川学園(山口)と激突する。

以下に続く

■全国高校サッカー選手権大会 日程

【開幕戦：12/28(土)】

帝京(東京B) vs 京都橘(京都)

【1回戦：12/29(日)】

静岡学園(静岡) vs 広島国際学院(広島)

専大北上(岩手) vs 高知(高知)

尚志(福島) vs 東福岡(福岡)

正智深谷(埼玉) vs 長崎総科大附(長崎)

前橋育英(群馬) vs 米子北(鳥取)

愛工大名電(愛知) vs 明誠(島根)

東海大山形(山形) vs 松山北(愛媛)

龍谷富山(富山) vs 那覇西(沖縄)

札幌大谷(北海道) vs 寒川(香川)

福井商(福井) vs 大津(熊本)

矢板中央(栃木) vs 岡山学芸館(岡山)

西目(秋田) vs 日章学園(宮崎)

金沢学院大附(石川) vs 鹿児島城西(鹿児島)

東北学院(宮城) vs 奈良育英(奈良)

山梨学院(山梨) vs 滝川第二(兵庫)

【2回戦：12/31(火)】

青森山田(青森) vs 高川学園(山口)

新潟明訓(新潟) vs 阪南大高(大阪)

帝京大可児(岐阜) vs 大分鶴崎(大分)

津工(三重) vs 堀越(東京A)

流通経済大柏(千葉) vs 佐賀東(佐賀)

上田西(長野) vs 徳島市立(徳島)

明秀日立(茨城) vs 近大和歌山(和歌山)

東海大相模(神奈川) vs 草津東(滋賀)