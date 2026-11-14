サッカーブラジル代表の予想フォーメーション・スタメン

2026年11月14日(土)の「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表とブラジル代表が対戦する。名将と名高い指揮官カルロ・アンチェロッティの下で王国ブラジルはどのような布陣で日本戦に臨むのだろうか。

本記事では、日本代表と対戦するブラジル代表の予想フォーメーションやスタメンを紹介する。有名選手や注目プレーヤーを紹介する。

ブラジル代表の予想フォーメーション

ミランやレアル・マドリードなどで数々の成功を収めた"名将"アンチェロッティが2025年に就任して以降、ブラジル代表は4-3-3や4-2-3-1を基本に、相手や選手の特徴に応じてシステムを使い分ける。中盤ではギマランイスらが攻守のバランスを保ち、前線ではヴィニシウスやハフィーニャらのスピードと個人技を生かした攻撃を展開して相手のゴールを襲う。特に両ウィングを活かしたサイドからの鋭いドリブル突破や、ボール奪取からの素早い攻撃が大きな武器となる。

2026年ワールドカップでラウンド16敗退という不甲斐ない結果に終わった後、アンチェロッティは世代交代を推し進めており、経験豊富な選手と若手を融合させながら新たなチーム作りを開始。ワールドカップ以降の3試合で2勝1分けと安定した戦いを見せるチームは、日本代表でどのようなパフォーマンスを見せるのか。中盤での主導権争いと、攻守の切り替えへの対応が重要なポイントになりそうだ。

ブラジル代表の予想スタメン

■予想システム：4-3-3

■GK

ベント

■DF

ヴァンデルソン、クーニャ、ガブリエウ、サントス

■MF

ギマランイス、ゴメス、ボンテンポ

■FW

エステヴァン、ハフィーニャ、ヴィニシウス

■監督

アンチェロッティ

日本代表vsブラジル代表｜試合情報

2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表

試合日時：2026年11月14日(土)

キックオフ：19:15（現地18:15）

会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。