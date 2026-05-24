シメオネ、バルサやPSGが獲得狙うJ・アルバレスについて…「移籍か残留かは本人に聞いてくれ。もう決断を下していると思う」

アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督が、FWフリアン・アルバレスの去就について言及している。

アトレティコのエースであるフリアン・アルバレスは、今夏に移籍する可能性が報じられている。FWロベルト・レヴァンドフスキの後釜を求めるバルセロナをはじめ、パリ・サンジェルマンやアーセナルも獲得に興味を持っているとのことだ。

シメオネ監督は24日のラ・リーガ最終節、敵地ラ・セラミカでのビジャレアル戦後（●1-5）にそうした報道についての質問を受けた。アルゼンチン人指揮官は自身ではなくJ・アルバレス本人に聞くべきことだとして、明確な返答は避けている。

「それは私ではなくフリアンに聞くべきことだろう。彼は自分が何をしたいのかをしっかりと自覚できる人間だ。間違いなく彼なりの決断を下すだろう。想像するに、もうそうしていると思うよ」

今季公式戦49試合で20得点を記録したJ・アルバレスは、アトレティコと2030年まで契約を結んでおり、その契約解除金は5億ユーロに設定されている。アトレティコに売却する意思はないようだが、選手本人は「未来のことは分からない。それは誰にも分からないはずだ」と語るなど、シーズンを通して残留を明言することはなかった。

なお移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏によれば、J・アルバレスはアトレティコで満足している様子ながら、同選手もその代理人も好条件のオファーが届く場合にはそれを検討する考えという。