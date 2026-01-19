SHOW ME THE MONEY 12の配信予定・視聴方法

韓国のHIPHOPサバイバル番組『SHOW ME THE MONEY 12』がU-NEXTで日韓同時・独占ライブ配信される。
本記事では、『SHOW ME THE MONEY 12』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
『SHOW ME THE MONEY 12』とは？
韓国でHIPHOPブームを巻き起こし、数々のスターラッパーを輩出してきた伝説的サバイバル番組『SHOW ME THE MONEY』。今回は3年ぶりに復活となり、「12」という数字を冠して戻ってきた。
今回は韓国国内4地域での予選に加え、グローバル予選を開催し、歴代最大記録となる約3万6000人の応募者が殺到。国籍を問わず世界中から実力派ラッパーが集結し、歴代最大級の規模で競い合う。
『SHOW ME THE MONEY 12』のキャストは？
【プロデューサー】
● ZICO＆Crush
● GRAY＆Loco、
● J-Tong＆Hukky Shibaseki
● Lil Moshpit＆Jay Park
『SHOW ME THE MONEY 12』の配信開始日は？
『SHOW ME THE MONEY 12』は、2026年1月15日(木)よりU-NEXT(ユーネクスト)』で配信開始。以降は毎週木曜日21:20～ 最新話を日韓同時ライブ配信される。
このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での放送および配信は実施されない。
中継/配信予定
|放送局
|配信開始日時
|中継
|U-NEXT
|1/15(木)
|国内独占配信
なお、『U-NEXT』は31日間無料トライアルを実施しており、登録すると特典として600円分のU-NEXTポイントを付与。「純情ボクサー」の視聴にも利用できるため、まずは無料トライアルで視聴してみよう。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】番組ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは該当の作品を購入して視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)