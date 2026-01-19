SHOW ME THE MONEY 12の配信予定・視聴方法

韓国のHIPHOPサバイバル番組『SHOW ME THE MONEY 12』がU-NEXTで日韓同時・独占ライブ配信される。

本記事では、『SHOW ME THE MONEY 12』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

『SHOW ME THE MONEY 12』とは？

韓国でHIPHOPブームを巻き起こし、数々のスターラッパーを輩出してきた伝説的サバイバル番組『SHOW ME THE MONEY』。今回は3年ぶりに復活となり、「12」という数字を冠して戻ってきた。

今回は韓国国内4地域での予選に加え、グローバル予選を開催し、歴代最大記録となる約3万6000人の応募者が殺到。国籍を問わず世界中から実力派ラッパーが集結し、歴代最大級の規模で競い合う。

『SHOW ME THE MONEY 12』のキャストは？

【プロデューサー】

● ZICO＆Crush

● GRAY＆Loco、

● J-Tong＆Hukky Shibaseki

● Lil Moshpit＆Jay Park

『SHOW ME THE MONEY 12』の配信開始日は？

『SHOW ME THE MONEY 12』は、2026年1月15日(木)より

で配信開始。以降は毎週木曜日21:20～ 最新話を日韓同時ライブ配信される。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での放送および配信は実施されない。

中継/配信予定

放送局 配信開始日時 中継 U-NEXT 1/15(木) 国内独占配信

なお、『U-NEXT』は31日間無料トライアルを実施しており、登録すると特典として600円分のU-NEXTポイントを付与。「純情ボクサー」の視聴にも利用できるため、まずは無料トライアルで視聴してみよう。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)