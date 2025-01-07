【国内サッカー・Jリーグ ニュース】湘南ベルマーレが2025シーズンの選手背番号を発表。

湘南ベルマーレは7日、2025シーズンの登録選手と背番号を発表した。

昨季の明治安田J1リーグを12勝9分け17敗の勝ち点42で15位フィニッシュし、残留を決めた湘南。今シーズンは、続投が決まった山口智監督体制の5年目を迎える。

今オフシーズンには、川崎フロンターレからゼ・ヒカルド、FC大阪から永井建成、鹿島アントラーズから藤井智也らを補強。ゼ・ヒカルドは「6」、永井は「21」、藤井は「50」にそれぞれ決まった。また、山田直輝が背負っていた「10」のユニフォームは新シーズンから鈴木章斗が着用する。

以下に続く

■湘南の選手背番号

3 DF 畑 大雅

4 DF 舘 幸希

5 DF 鈴木 淳之介

6 MF ゼ・ヒカルド

7 MF 小野瀬 康介

8 DF 大野 和成

10 FW 鈴木 章斗

11 FW ルキアン

13 MF 平岡 大陽

14 MF 茨田 陽生

15 MF 奥野 耕平

16 FW 根本 凌

17 MF 田村 蒼生

18 MF 池田 昌生

19 FW 福田 翔生

20 MF 石橋 瀬凪

21 GK 永井 建成

22 DF 大岩 一貴

23 DF 松本 果成

24 DF 本多 康太郎

27 FW ルイス・フェリッピ

29 FW 渡邊 啓吾

31 GK 真田 幸太

32 DF 松村 晟怜

33 DF 髙橋 直也

37 MF 鈴木 雄斗

47 DF キム・ミンテ

50 MF 藤井 智也

77 FW 石井 久継

99 GK 上福元 直人