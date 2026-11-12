あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoセルビア
Stadion Rajko Mitic
team-logoドイツ
UEFAネーションズリーグをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月13日】セルビアvsドイツのテレビ放送・ネット配信・試合日程｜UEFAネーションズリーグ

UEFAネーションズリーグ リーグA
セルビア 対 ドイツ
セルビア
ドイツ

2026年11月13日(金)に開催されるUEFAネーションズリーグのリーグフェーズ第5節、セルビアドイツの試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがUEFAネーションズリーグ独占配信！
minamino

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンもUEFAネーションズリーグ配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら

UEFAネーションズリーグのリーグフェーズ第5節が日本時間11月13日(金)に開催され、リーグA2のセルビア代表とドイツ代表が対戦する。

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事ではネーションズリーグのリーグフェーズ第5節、セルビアvsドイツの試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

セルビアvsドイツの試合日程・キックオフ時間

セルビアvsドイツは、日本時間2026年11月13日(金)にセルビアのベオグラードにある、シュタディオン・ライコ・ミティッチで開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ2026-27リーグフェーズ第5節
  • 日時：2026年11月13日(金) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：セルビア vs ドイツ
  • 会場：シュタディオン・ライコ・ミティッチ
UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

セルビアvsドイツのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAネーションズリーグ2026-27は、『DAZN』で全試合ライブ配信される。

DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN (年間プランがおすすめ)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

セルビアvsドイツ｜おすすめ視聴方法

UEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してUEFAネーションズリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

セルビアvsドイツ｜チーム情報

セルビア vs ドイツ 予想スタメン

マネージャー

  • ヴェリコ・パウノヴィッチ

直近成績

SER

SER - 直近成績

MEX
5-1
GRE
1-2
NED
1-2
GER
2-0
NED
2-1
得点（失点）
4/13
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
GER

GER - 直近成績

PAR
1-1
NED
1-1
GRE
0-1
SER
2-0
GRE
0-0
得点（失点）
4/3
2.5ゴール以上の試合
0/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA2

#PFA+/-勝点直近成績
1
オランダオランダNED
422075+28
2
ギリシャギリシャGRE
422053+28
3
ドイツドイツGER
412132+15
4
セルビアセルビアSER
400438-50
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー