クレジットカードの情報漏洩対策は？原因や再発行の必要性について解説

近年は様々なシーンで情報漏洩に関する問題が発生しており、クレジットカードに関するセキュリティリスクの意識も必要となっている。

本記事では、クレジットカードの情報漏洩が起こる原因や防止策、情報が流出した際の対処方法、再発行の必要性について紹介する。

クレジットカードの情報漏洩が起こる原因は？

クレジットカードの情報漏洩は、カードの紛失や盗難だけでなくインターネット上でも発生する可能性がある。

特に、実在する企業を装ってカード情報を入力させるフィッシング詐欺や、ネット通販サイトへの不正アクセスには注意が必要だ。

手法は日々変化していくこともあり、すべてを把握することは困難だが、少なくとも意識しておきたい代表的な情報漏洩の原因は以下の通り。

原因 内容 フィッシング詐欺 偽のメールやSMSから不正サイトに誘導し、カード情報を入力させる ECサイトからの情報流出 ネット通販サイトなどへの不正アクセスによって登録情報が流出する スキミング 専用機器などでカードの磁気情報を不正に読み取る カードの紛失・盗難 第三者にカード番号や有効期限などを知られる 不正なアプリ・マルウェア 悪意のあるソフトウェアによって入力情報などが盗まれる

クレジットカードの情報漏洩を防ぐ対策

クレジットカードの情報漏洩を防ぐには、カード情報の管理に加えて不正利用を早期に発見できる環境を整えることが重要だ。

①不審なメール・SMSのリンクを開かない

カード会社や金融機関を装ったメール・SMSから、偽サイトへ誘導するフィッシング詐欺が発生している。

「カードの利用停止」「本人確認が必要」などの通知が届いても、記載されたリンクから安易にカード情報を入力しないようにしたい。

利用状況の確認は、カード会社の公式アプリや公式サイトから行うのが基本だ。

②カードの利用通知を設定する

クレジットカードによっては、決済時にアプリのプッシュ通知やメールで利用状況を知らせる機能が用意されている。

利用通知を設定しておけば、身に覚えのない決済に早く気付ける可能性がある。

また、カードの利用明細も定期的に確認し、不審な請求がないかチェックしておきたい。

③本人認証サービスを利用する

ネットショッピングでの不正利用対策として、本人認証サービス「3Dセキュア」の利用も有効だ。

3Dセキュアは、対象となるオンライン決済で追加の本人認証を行う仕組み。必要に応じてワンタイムパスワードやアプリ認証などが求められる。

ただし、すべての決済で追加認証が行われるわけではないため、カード情報の管理と併用する必要がある。

④ナンバーレスカードを利用する

カードの券面に番号や有効期限、セキュリティコードが印字されていない「ナンバーレスカード」も選択肢の一つだ。

第三者にカード番号を盗み見られるリスクを減らせるほか、カード情報をスマートフォンのアプリで管理できるものもある。

一方、ナンバーレスカードでもECサイトからの情報流出やフィッシング詐欺を完全に防げるわけではない。

クレジットカードの情報が漏洩したら？対処方法

クレジットカードの情報漏洩が判明した場合や、不正利用が疑われる場合は、速やかにカード会社へ連絡する必要がある。

また、クレジットカードには不正利用に対する補償制度が設けられている場合も。ただし、補償の対象や条件はカード会社によって異なるため、被害が確認できた場合は早めに申告することが重要だ。

主な対処手順は以下の通り。

1. カード会社に連絡する

公式サイトやアプリなどで案内されている窓口に連絡し、情報漏洩の状況を伝える。

2. カードの利用停止を依頼する

不正利用を防ぐため、カード会社の案内に従って利用停止などの手続きを行う。

3. 利用明細を確認する

身に覚えのない請求がないか確認し、不正利用が見つかった場合はカード会社に申告する。

4. カードの再発行を手続きする

カード番号などの流出が疑われる場合は、カード会社の案内に従って再発行を進める。

5. 関連するアカウント情報を見直す

フィッシングサイトなどにログイン情報も入力した場合は、パスワードの変更や二段階認証の設定を行う。

クレジットカードの情報漏洩で再発行は必要？

クレジットカードの情報が漏洩した場合、カード番号や有効期限、セキュリティコードなどが第三者に知られた可能性があれば、再発行が必要になることがある。

特に、不正利用が発生した場合や、フィッシングサイトにカード情報を入力してしまった場合は、速やかにカード会社へ連絡して再発行の必要性を確認したい。

状況 再発行の必要性 カード番号などの流出が確認された 原則として再発行を検討 不正利用が発生した カード会社の案内に従って再発行 フィッシングサイトにカード情報を入力した 速やかに連絡し、再発行を相談 カードの紛失・盗難 利用停止と再発行を依頼 情報漏洩の可能性があるという通知のみ受け取った カード会社に確認して判断

再発行後に必要な手続きは？

クレジットカードを再発行すると、通常はカード番号や有効期限、セキュリティコードなどが変更される。公共料金や携帯電話料金、サブスクリプションサービスなどの支払いに登録している場合は、新しいカード情報への変更が必要になることがある。

また、再発行前の不正利用については別途申告が必要な場合もあるため、カードの再発行以外の手続きも必要となるパターンは少なくない。

セキュリティ対策におすすめのクレジットカード3選

クレジットカードを新しく作る場合は、年会費やポイント還元率だけでなく、ナンバーレス仕様や不正利用検知、利用通知などのセキュリティ機能にも注目したい。

セキュリティ対策を意識して選びたいクレジットカードは以下の3種類だ。

カード 年会費(税込) 主なセキュリティ機能 三井住友カード(NL) 永年無料 ナンバーレス・利用通知・不正利用検知 セゾンカードデジタル 無料 完全ナンバーレス・アプリでのカード情報管理・不正利用検知 JCB CARD W 永年無料 ナンバーレス選択可能・利用通知・不正利用検知

三井住友カード(NL)

「三井住友カード(NL)」は、カードの券面にカード番号や有効期限、セキュリティコードが印字されていないナンバーレス仕様のクレジットカードだ。

カード情報は会員向けアプリ「Vpass」で確認でき、カードの利用通知や利用明細の確認にも対応している。

不正利用検知システムによるモニタリングも行われており、普段使いのクレジットカードとしてセキュリティ機能を重視したい人に向いている。

年会費：永年無料

カード番号：券面への印字なし

利用通知：Vpassアプリなどで設定可能

不正利用対策：不正利用検知システムによる監視

セゾンカードデジタル

「セゾンカードデジタル」は、スマートフォン上でカード情報を管理できるデジタル型のクレジットカードだ。

発行されるプラスチックカードは完全ナンバーレス仕様となっており、券面にカード番号や有効期限、セキュリティコードが記載されていない。

カード情報は公式アプリ「セゾンPortal」で確認可能。カード番号を券面から盗み見られるリスクを減らしたい人に向いている。なお、入会月から翌年同月までにカードの利用がない場合は、カードサービス手数料1,650円(税込)がかかる。

年会費：無料

カード番号：完全ナンバーレス仕様

カード情報：セゾンPortalで管理

不正利用対策：不正利用検知システムによる監視

JCB CARD W

「JCB CARD W」は、18歳から39歳までの入会を対象とした年会費永年無料のクレジットカードだ。

ナンバーレスタイプを選択でき、カード番号などを会員向けアプリ「MyJCB」で確認する仕組みとなっている。

また、不正利用検知システムによる監視やカード利用通知などにも対応している。

セキュリティ機能に加えて、普段の買い物でポイントを貯めたい人にも候補となるカードだ。

年会費：永年無料

申込対象：18～39歳

カード番号：ナンバーレスタイプを選択可能

利用通知：MyJCBアプリなどで設定可能

不正利用対策：不正利用検知システムによる監視

※カードの機能や申込条件は変更される場合があります。最新情報は各カード会社の公式案内をご確認ください。

特典やポイント、日常生活でお得なクレジットカードは？

セキュリティ機能に加え、日常の買い物でのポイント貯め、年会費の負担もカード選びのポイントとなる。特に普段使いの1枚を探しているなら、年会費無料でポイントを貯めやすい「楽天カード」がおすすめの候補だ。

楽天カード｜年会費永年無料・通常1%ポイント還元

「楽天カード」は年会費永年無料で、通常のカード利用100円につき楽天ポイントが1ポイント貯まるクレジットカードだ。基本還元率は1%で、日用品の買い物やネットショッピングなど幅広い支払いに利用できる。※一部の利用先はポイント進呈対象外、または還元率が異なる。

「楽天市場」では対象となる買い物にポイント倍率が加算される特典もあり、楽天関連サービスをよく利用する人にも向いている。条件や進呈上限は利用内容によって異なる。

セキュリティ面では、アプリ・メールによるカード利用通知や本人認証サービス「3Dセキュア」に対応。24時間365日の不正検知システムも導入されており、ポイントの貯めやすさと利用状況の管理を両立できる。ただし、500円未満の決済など、一部の利用はアプリ通知の対象外となる。

年会費：永年無料

基本ポイント還元率：1%(通常100円につき1ポイント)

主な特典：「楽天市場」での対象利用にポイント加算

セキュリティ対策：利用通知・3Dセキュア・不正利用検知

新規入会時には入会・利用条件を満たすとポイントが進呈されるキャンペーンも実施されている。ただし、特典の内容や適用条件は申込時期によって変わる。

Nexus Card｜デポジット型で利用可能枠を管理

「Nexus Card」は、預けた保証金(デポジット)と同額が利用可能枠となるクレジットカードだ。利用枠を自分で管理したい人向けの選択肢で、利用金額200円ごとに1ポイントが貯まる。

発行費用は1,100円(税込)、年会費は1,375円(税込)。別途5万円からのデポジットが必要となるため、年会費無料のカードとは条件が異なる。

コスモ・ザ・カード・オーパス｜給油や普段の買い物で特典

「コスモ・ザ・カード・オーパス」は年会費永年無料で、対象のコスモステーションで燃料油を会員価格で購入できるクレジットカードだ。買い物では「WAON POINT」を貯められ、イオングループの対象店舗でも特典を利用できる。

普段から車を利用する人や、コスモ石油・イオングループの店舗を利用する人に向いている。