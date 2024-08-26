侍ジャパンU-18壮行試合『高校日本代表vs大学日本代表』が8月28日(水)にほっともっとフィールド神戸で開催される。
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本記事では、高校日本代表vs大学日本代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
高校日本代表vs大学日本代表｜試合日程・開始時間
侍ジャパンU-18は、9月2日(月)に開幕する「第13回 BFA U18アジア選手権」に出場する。大会前の壮行試合として、8月28日にほっともっとフィールド神戸で大学日本代表と対戦する。
- 大会：侍ジャパンU-18壮行試合
- 日時：2024年8月28日(水) 18:00開始
- カード：高校日本代表 vs 大学日本代表
- 試合会場：ほっともっとフィールド神戸
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高校日本代表vs大学日本代表｜放送・配信予定
高校日本代表vs大学日本代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。
|試合日
|放送
|配信
|8/28(水)18:00
|・BS日テレ [18:00-試合終了]
・J SPORTS 1 [17:30-試合終了]
|・U-NEXT [17:40-試合終了]
高校日本代表vs大学日本代表｜視聴方法
侍ジャパンU-18壮行試合、高校日本代表vs大学日本代表は、ネット『U-NEXT』で視聴できる。
『U-NEXT』は31日間の無料トライアル期間を設けており、お試し期間内でも試合の視聴が可能となっている。
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決済方法は以下から選択できる。
- クレジットカード
-Visa
-Master Card
-JCB
-アメリカン・エキスプレス
-ダイナーズクラブカード
- 楽天ペイ
- d払い
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- ソフトバンクまとめて支払い
- ワイモバイルまとめて支払い
- Amazon.co.jp
- Apple ID
- Google Play
- ギフトコード／U-NEXTカード
ここで選択した決済方法に関しては、無料トライアル対象期間を超過した後も継続利用する場合にのみ決済が行われる。
※本ページの情報は2024年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
高校日本代表vs大学日本代表｜出場メンバー
■高校日本代表｜招集メンバー
|選手名
|守備位置
|在籍
|14 櫻井椿稀
|投手
|鶴岡東
|11 坂井遼
|投手
|関東第一
|17 藤田琉生
|投手
|東海大相模
|15 中崎琉生
|投手
|京都国際
|16 今朝丸裕喜
|投手
|報徳学園
|1 間木歩
|投手
|報徳学園
|18 髙尾響
|投手
|広陵
|19 田崎颯士
|投手
|興南
|12 箱山遥人
|捕手
|健大高崎
|27 熊谷俊乃介
|捕手
|関東第一
|5 髙山裕次郎
|内野手
|健大高崎
|6 石塚裕惺
|内野手
|花咲徳栄
|10 宇野真仁朗
|内野手
|早稲田実
|7 花田悠月
|内野手
|智辯和歌山
|4 山畑真南斗
|内野手
|明徳義塾
|9 徳丸快晴
|外野手
|大阪桐蔭
|21 境亮陽
|外野手
|大阪桐蔭
|8 濱本遥大
|外野手
|広陵
■大学日本代表｜招集メンバー
|選手名
|守備位置
|在籍
|1 寺西成騎
|投手
|日本体育大
|16 篠木健太郎
|投手
|法政大
|17 藤井優矢
|投手
|東日本国際大
|18 中村優斗
|投手
|愛知工業大
|11 伊藤樹
|投手
|早稲田大
|12 髙木快大
|投手
|中京大
|14 渡邉一生
|投手
|仙台大
|15 髙須大雅
|投手
|明治大
|19 市川祐
|投手
|日本大
|21 野口練
|投手
|近畿大
|22 外丸東眞
|投手
|慶應義塾大
|10 印出太一
|捕手
|早稲田大
|27 神里陸
|捕手
|國學院大
|23 小島大河
|捕手
|明治大
|2 山縣秀
|内野手
|早稲田大
|6 柳舘憲吾
|内野手
|國學院大
|8 繁永晟
|内野手
|中央大
|9 勝田成
|内野手
|近畿大
|25 立石正広
|内野手
|創価大
|29 松下歩叶
|内野手
|法政大
|3 西川史礁
|外野手
|青山学院大
|4 飯山志夢
|外野手
|立正大
|5 渡部聖弥
|外野手
|大阪商業大
|7 吉納翼
|外野手
|早稲田大
※2024年8月23日時点。出場選手は変更となる可能性あり。