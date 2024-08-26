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【8月28日】高校日本代表vs大学日本代表のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜侍ジャパンU-18壮行試合

侍ジャパンU-18壮行試合、高校日本代表対大学日本代表の日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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8月28日開催！侍ジャパンU-18壮行試合はU-NEXTがライブ配信！

  • 大会：侍ジャパンU-18壮行試合
  • 日時：2024年8月28日(水) 18:00開始
  • カード：高校日本代表 vs 大学日本代表
  • 試合会場：ほっともっとフィールド神戸

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侍ジャパンU-18壮行試合『高校日本代表vs大学日本代表』が8月28日(水)にほっともっとフィールド神戸で開催される。

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本記事では、高校日本代表vs大学日本代表の日程、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。

高校日本代表vs大学日本代表｜試合日程・開始時間

侍ジャパンU-18は、9月2日(月)に開幕する「第13回 BFA U18アジア選手権」に出場する。大会前の壮行試合として、8月28日にほっともっとフィールド神戸で大学日本代表と対戦する。

  • 大会：侍ジャパンU-18壮行試合
  • 日時：2024年8月28日(水) 18:00開始
  • カード：高校日本代表 vs 大学日本代表
  • 試合会場：ほっともっとフィールド神戸

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高校日本代表vs大学日本代表｜放送・配信予定

高校日本代表vs大学日本代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。

試合日放送配信
8/28(水)18:00・BS日テレ [18:00-試合終了]
J SPORTS 1 [17:30-試合終了]		U-NEXT [17:40-試合終了]

高校日本代表vs大学日本代表｜視聴方法

侍ジャパンU-18壮行試合、高校日本代表vs大学日本代表は、ネット『U-NEXT』で視聴できる。

『U-NEXT』は31日間の無料トライアル期間を設けており、お試し期間内でも試合の視聴が可能となっている。

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U-NEXTの無料トライアル登録方法は至ってシンプル。まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。

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決済方法は以下から選択できる。

  • クレジットカード
    -Visa
    -Master Card
    -JCB
    -アメリカン・エキスプレス
    -ダイナーズクラブカード
  • 楽天ペイ
  • d払い
  • auかんたん決済
  • ソフトバンクまとめて支払い
  • ワイモバイルまとめて支払い
  • Amazon.co.jp
  • Apple ID
  • Google Play
  • ギフトコード／U-NEXTカード

ここで選択した決済方法に関しては、無料トライアル対象期間を超過した後も継続利用する場合にのみ決済が行われる。

※本ページの情報は2024年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

高校日本代表vs大学日本代表｜出場メンバー

■高校日本代表｜招集メンバー

選手名守備位置在籍
14 櫻井椿稀投手鶴岡東
11 坂井遼投手関東第一
17 藤田琉生投手東海大相模
15 中崎琉生投手京都国際
16 今朝丸裕喜投手報徳学園
1 間木歩投手報徳学園
18 髙尾響投手広陵
19 田崎颯士投手興南
12 箱山遥人捕手健大高崎
27 熊谷俊乃介捕手関東第一
5 髙山裕次郎内野手健大高崎
6 石塚裕惺内野手花咲徳栄
10 宇野真仁朗内野手早稲田実
7 花田悠月内野手智辯和歌山
4 山畑真南斗内野手明徳義塾
9 徳丸快晴外野手大阪桐蔭
21 境亮陽外野手大阪桐蔭
8 濱本遥大外野手広陵

■大学日本代表｜招集メンバー

選手名守備位置在籍
1 寺西成騎投手日本体育大
16 篠木健太郎投手法政大
17 藤井優矢投手東日本国際大
18 中村優斗投手愛知工業大
11 伊藤樹投手早稲田大
12 髙木快大投手中京大
14 渡邉一生投手仙台大
15 髙須大雅投手明治大
19 市川祐投手日本大
21 野口練投手近畿大
22 外丸東眞投手慶應義塾大
10 印出太一捕手早稲田大
27 神里陸捕手國學院大
23 小島大河捕手明治大
2 山縣秀内野手早稲田大
6 柳舘憲吾内野手國學院大
8 繁永晟内野手中央大
9 勝田成内野手近畿大
25 立石正広内野手創価大
29 松下歩叶内野手法政大
3 西川史礁外野手青山学院大
4 飯山志夢外野手立正大
5 渡部聖弥外野手大阪商業大
7 吉納翼外野手早稲田大

※2024年8月23日時点。出場選手は変更となる可能性あり。