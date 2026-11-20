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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バレンシア（ラ・リーガ）は、1月の移籍市場で佐藤龍之介をレンタルで放出すると見られている。

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バレンシアからのレンタル移籍が伝えられるU-21日本代表MF佐藤龍之介について、スペイン『as』が分析している。

今夏の移籍市場でバレンシアに加入した佐藤龍之介。しかしここまで6試合の出場に留まっており、ラ・リーガでは直近7試合で出場なし。前節レアル・マドリー戦ではメンバーからも外れていた。そしてスペイン複数メディアは、バレンシア側は経験を積ませるため、1月の移籍市場でレンタル移籍を模索していると伝えている。

そうした中で『as』は、佐藤龍之介がAFC（アジアサッカー連盟）のU-23最優秀選手賞を受賞したことに注目。「人生にはこうした皮肉がつきものだ。U-23アジア最優秀選手賞を受賞した一方で、所属するバレンシアのハビエル・アギーレ監督は彼を構想外としており、移籍先を探している」とし、以下のように続けた。

「バレンシアは彼をレンタル移籍させる意向だ。しかし、アジアサッカー界屈指の才能が、降格回避を争うバレンシアの戦力構想に入っていないというのは、何とも奇妙な話である」

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さらに『as』は、下部組織時代から2021年までバレンシアに所属した韓国代表MFイ・ガンインのケースと比較。「バレンシアにとって、佐藤のような状況は初めてのことではない。かつてイ・ガンインも、異なる事情ではあるが似たような境遇を経験している」と指摘した。

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「イ・ガンインも2019年に佐藤と同じ賞を受賞している。だが彼は最終的に、フリー移籍という形でひっそりとクラブを去ることになった。その後マジョルカを経て、パリ・サンジェルマンで数々のタイトルを勝ち取り、現在はアトレティコ・マドリーで活躍している」

一方で『as』は、「バレンシアはアジアで最も将来を嘱望される選手の一人を保有していることを認識しており、この夏には彼に対して400万ユーロという多額の投資を行っている」とし、1月のレンタル移籍はあくまで経験を積ませることが目的であると分析している。

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「クラブの狙いは、彼が1月から欧州の舞台で経験を積み、出場機会を得ることにある。イ・ガンインの時のような『フリーで手放す』という残念な事態を繰り返したくはないと考えており、佐藤が最終的に欧州、そしてバレンシアで成功を収めることを期待している」