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バレンシアが2試合ぶり勝利。佐藤龍之介は不出場。

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21日のラ・リーガ第13節、バレンシアは敵地バジェカスでのラージョ・バジェカーノ戦を1-0で制した。日本人MF佐藤龍之介は、ベンチ入りも出場機会はなかった。

アギーレ監督はこの一戦の前日会見で、ラ・リーガで7試合出場してない佐藤について「彼の代理人はレンタル移籍を求めた。出場時間を手にするためにね」と発言。冬の移籍市場でのレンタル移籍がほぼ確実となった日本人MFは、ラージョ戦の遠征メンバーには加わり、ベンチから試合を見守っている。

前半、バレンシアはラージョに主導権を握られたものの、守護神GKディミトリエフスキの好守も飛び出して失点を許さず。時間が経つに連れて、徐々に攻撃を仕掛けられるようになると、40分にCKから先制点を決める。ハビ・ゲラの左CKから、先に長期離脱から9カ月ぶりの復帰を果たしたコペテが、ヘディングシュートでネットを揺らした。

後半、バレンシアはラージョの攻勢を受け、ウナイ・ロペスのシュートがバーに直撃するなどヒヤリとする場面も迎えたが、最後までゴールを許さず試合終了のホイッスルを迎えた。バレンシアは2試合ぶりの勝利で勝ち点を12として17位浮上。暫定ながら降格圏を脱出した。アギーレ監督就任後6試合の成績は、2勝2分け2敗となっている。