Ryukyu Golden Kings Macau BlackbearsU-NEXT
東アジアスーパーリーグ（EASL）はU-NEXTが全試合独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【12月17日】琉球ゴールデンキングスvsマカオ・ブラックベアーズのテレビ放送・ネット配信予定｜東アジアスーパーリーグ(EASL)2025-26

国際バスケットボールリーグEASL（East Asia Super League）第3節、琉球ゴールデンキングス対マカオ・ブラックベアーズの地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」は第3節を実施。12月17日(水)に琉球ゴールデンキングスとマカオ・ブラックベアーズが対戦する。

本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」琉球ゴールデンキングスvsマカオ・ブラックベアーズの視聴方法を紹介する。

琉球ゴールデンキングスvsマカオ・ブラックベアーズ｜試合日時

  • 大会：東アジアスーパーリーグ・グループB
  • 日時：2025年12月17日(水)19:40開始
  • カード：琉球ゴールデンキングスvsマカオ・ブラックベアーズ
  • 試合会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市）

琉球ゴールデンキングスvsマカオ・ブラックベアーズ｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程対戦カード放送配信
12/17(水)19:40琉球ゴールデンキングス vs マカオ・ブラックベアーズなしU-NEXT

東アジアスーパーリーグ(EASL)｜おすすめ視聴方法

easl u-nextU-NEXT

「東アジアスーパーリーグ」はネット『U-NEXT』が独占ライブ配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

