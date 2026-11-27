3日間無料体験あり Amazon J SPORTS ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026 Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！ 日本代表戦を全試合ライブ配信 3日間無料体験 Amazon経由でも配信 テレビ＆ネット視聴可能！ WOWOW WOWOWがネーションズチャンピオンシップ2026を中継！ 衛星放送＆オンデマンドで視聴可能 いつでも加入＆解約可能 今すぐ視聴 3日間無料体験あり Amazon J SPORTS ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026 Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！ 日本代表戦を全試合ライブ配信 3日間無料体験 Amazon経由でも配信 テレビ＆ネット視聴可能！ WOWOW WOWOWがネーションズチャンピオンシップ2026を中継！ 衛星放送＆オンデマンドで視聴可能 いつでも加入＆解約可能 今すぐ視聴 3日間無料体験あり Amazon J SPORTS ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026 Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！ 日本代表戦を全試合ライブ配信 3日間無料体験 Amazon経由でも配信

世界の強豪12カ国が出場するラグビーのネーションズチャンピオンシップ。記念すべき第1回目となる今大会は、南北半球シリーズの全日程が終了し、今大会の最終順位を決定するファイナルズ・ウィークエンドを迎える。

本記事では、ネーションズチャンピオンシップの順位決定戦の試合日程、開始時間、放送・配信予定を紹介する。

ネーションズチャンピオンシップ2026順位決定戦｜試合日程

ネーションズチャンピオンシップ2026は、南北半球シリーズの全6ラウンドが終了。各半球グループの順位が決定し、いよいよ同順位同士が対戦するファイナルズ・ウィークエンドを迎える。

北半球グループ、南半球グループの1位同士による初代王者決定戦を含む6試合が、イングランドのロンドンにある「ラグビーの聖地」として有名な「アリアンツ・スタジアム（トゥイッケナム・スタジアム）」で開催される。

■ファイナルズ・ウィークエンドの試合日程

試合日時 ラウンド 対戦カード 試合会場 11月28日(土)

1:40 11位決定戦 イタリア(北6位)

vs フィジー(南6位) アリアンツ・スタジアム 11月28日(土)

5:10 5位決定戦 アイルランド(北3位)

vs オーストラリア(南3位) アリアンツ・スタジアム 11月28日(土)

22:10 9位決定戦 ウェールズ(北5位)

vs 日本(南5位位) アリアンツ・スタジアム 11月29日(日)

1:40 3位決定戦 イングランド(北2位)

vs ニュージーランド(南2位) アリアンツ・スタジアム 11月29日(日)

22:10 7位決定戦 スコットランド(北4位)

vs アルゼンチン(南4位) アリアンツ・スタジアム 11月30日(月)

1:40 決勝 フランス(北1位)

vs 南アフリカ(南1位) アリアンツ・スタジアム

※日本時間表記

ネーションズチャンピオンシップ2026｜放送・配信予定

ネーションズチャンピオンシップ2026のファイナルズ・ウィークエンドは、テレビ『WOWOW』と『J SPORTS』、ネット『Leminoプレミアム』、『WOWOWオンデマンド』、『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信の予定だ。

『WOWOW』と『Lemino』では、11月の北半球シリーズ、そしてファイナル・ウィークエンドの全24試合を生放送・ライブ配信の予定だ。また、『J SPORTS』では日本代表の3試合とファイナルズ・ウィークエンドの日本代表戦を生中継・ライブ配信する予定だ。

■ネーションズチャンピオンシップの放送・配信予定

ファイナルズ・ウィークエンド

試合日時 対戦カード 放送・配信 11月28日(土)

1:40 イタリア vs フィジー 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月28日(土)

5:10 アイルランド vs オーストラリア 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月28日(土)

22:10 ウェールズ vs 日本 【テレビ】

WOWOWライブ、J SPORTS 1

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド、J SPORTSオンデマンド 11月29日(日)

1:40 イングランド vs ニュージーランド 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月29日(日)

22:10 スコットランド vs アルゼンチン 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド 11月30日(月)

1:40 フランス vs 南アフリカ 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

Leminoプレミアム、WOWOWオンデマンド

※放送・配信の日程や内容は変更の可能性あり。詳しくは各公式サイトをご確認ください。

ネーションズチャンピオンシップ2026｜日本代表戦のおすすめ視聴方法

Leminoプレミアムなら11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ配信

Leminoプレミアムでは、ラグビーのネーションズチャンピオンシップの11月に開催される北半球シリーズとファイナルズの全試合をライブ・アーカイブ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はネーションズチャンピオンシップのみではなく、サッカーのUEFAチャンピオンズリーグ、さらには映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Lemino公式ウェブサイトへアクセス

「Leminoプレミアムに入会する」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。