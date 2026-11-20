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ラグビー日本代表（ブレイブ・ブロッサム）は、ラグビー世界12カ国最強決定戦「ネーションズチャンピオンシップ2026」の北半球シリーズ最終戦となるラウンド6でスコットランド代表と対戦する。

本記事では、日本vsスコットランドの試合日程や開始時間、放送・配信予定を紹介する。

日本vsスコットランドはいつ？何時から？

ラグビーのネーションズチャンピオンシップ北半球シリーズ最終戦となるラウンド6で日本代表は敵地でスコットランド代表と対戦する。日本が勝利すれば南半球グループで4位に浮上するチャンスを残す重要な一戦となる。

この一戦は、現地時間11月21日(土)に開催。キックオフは現地時間午後2時10分に予定されている。日本は現地よりも9時間進んでいるため、日本時間11月21日(土)午後11時10分に試合開始の予定だ。

試合会場は、スコットランドのエディンバラにあるラグビースコットランド代表のホームグラウンド「スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム」だ。

■日本vsスコットランドの試合情報

大会：ネーションズチャンピオンシップ2026 ラウンド6

対戦カード：スコットランド代表 vs 日本代表

キックオフ日時：2026年11月21日(土)午後11:10（日本時間）

会場：スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム（スコットランド・エディンバラ）

日本vsスコットランドの放送・配信予定は？

ラグビーネーションズチャンピオンシップ ラウンド6の日本vsスコットランドは、地上波『NHK総合』で録画放送、衛星放送『WOWOWライブ』と『J SPORTS 1』で生中継、ネット『Leminoプレミアム』、『WOWOWオンデマンド』、『J SPORTSオンデマンド』、『ABEMA de WOWSPO』でライブ配信、『NHK ONE』でディレイ配信が予定されている。

各放送局の放送・配信予定は以下の通り。

放送局・配信サービス 媒体 放送・配信開始 形態 NHK総合 テレビ 11月22日(日) 0:10～ 録画 WOWOWライブ テレビ 11月21日(土) 22:40～ 生中継 J SPORTS 1 テレビ 11月21日(土) 22:40～ 生中継 NHK ONE ネット 11月22日(日) 0:10～ 録画配信 WOWOWオンデマンド ネット 11月21日(土) 22:40～ ライブ配信 Leminoプレミアム ネット 11月21日(土) 22:40～ ライブ配信 J SPORTSオンデマンド ネット 11月21日(土) 22:40～ ライブ配信

なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。『Leminoプレミアム』には初回登録時に31日間の無料トライアルがあり、期間中も日本vsスコットランドを視聴できる。無料期間内に解約すれば、月額料金は発生しない。

日本vsスコットランドのおすすめ視聴方法

WOWOW

【Leminoプレミアム】ネーションズチャンピオンシップ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり

日本vsスコットランドをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。