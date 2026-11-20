ラグビー日本代表（ブレイブ・ブロッサム）は、ラグビー世界12カ国最強決定戦「ネーションズチャンピオンシップ2026」の北半球シリーズ最終戦となるラウンド6でスコットランド代表と対戦する。
本記事では、日本vsスコットランドの試合日程や開始時間、放送・配信予定を紹介する。
日本vsスコットランドはいつ？何時から？
ラグビーのネーションズチャンピオンシップ北半球シリーズ最終戦となるラウンド6で日本代表は敵地でスコットランド代表と対戦する。日本が勝利すれば南半球グループで4位に浮上するチャンスを残す重要な一戦となる。
この一戦は、現地時間11月21日(土)に開催。キックオフは現地時間午後2時10分に予定されている。日本は現地よりも9時間進んでいるため、日本時間11月21日(土)午後11時10分に試合開始の予定だ。
試合会場は、スコットランドのエディンバラにあるラグビースコットランド代表のホームグラウンド「スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム」だ。
■日本vsスコットランドの試合情報
- 大会：ネーションズチャンピオンシップ2026 ラウンド6
- 対戦カード：スコットランド代表 vs 日本代表
- キックオフ日時：2026年11月21日(土)午後11:10（日本時間）
- 会場：スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム（スコットランド・エディンバラ）
日本vsスコットランドの放送・配信予定は？
ラグビーネーションズチャンピオンシップ ラウンド6の日本vsスコットランドは、地上波『NHK総合』で録画放送、衛星放送『WOWOWライブ』と『J SPORTS 1』で生中継、ネット『Leminoプレミアム』、『WOWOWオンデマンド』、『J SPORTSオンデマンド』、『ABEMA de WOWSPO』でライブ配信、『NHK ONE』でディレイ配信が予定されている。
各放送局の放送・配信予定は以下の通り。
放送局・配信サービス
媒体
放送・配信開始
形態
NHK総合
テレビ
11月22日(日) 0:10～
録画
テレビ
11月21日(土) 22:40～
生中継
テレビ
11月21日(土) 22:40～
生中継
NHK ONE
ネット
11月22日(日) 0:10～
録画配信
ネット
11月21日(土) 22:40～
ライブ配信
ネット
11月21日(土) 22:40～
ライブ配信
ネット
11月21日(土) 22:40～
ライブ配信
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ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。
『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。
※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。