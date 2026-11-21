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ラグビー日本代表（ブレイブ・ブロッサム）は、ラグビー世界12カ国最強決定戦「ネーションズチャンピオンシップ2026」のラウンド6でスコットランド代表と対戦する。

本記事では、日本vsインスコットランドの試合日程や開始時間、テレビ放送予定、メンバーを紹介する。

日本vsスコットランドの試合日程・開始時間

ネーションズチャンピオンシップ2026ラウンド6の日本代表vsスコットランド代表は、日本時間11月21日(土)午後11:10に試合開始の予定。会場はスコットランドのエディンバラにある「スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム」だ。

大会：ネーションズチャンピオンシップ2026 ラウンド6

対戦カード：スコットランド代表 vs 日本代表

キックオフ日時：2026年11月21日(土)午後11:10（日本時間）

会場：スコティッシュ・ガス・マリーフィールド・スタジアム（スコットランド・エディンバラ）

日本vsスコットランドの中継予定

日本vsスコットランドは、テレビ放送が地上波『NHK総合』と衛星放送『WOWOWライブ』『J SPORTS 1』、ネット配信が『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』『ABEMA de WOWSPO』で実施される。なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。

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ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

日本vsスコットランドの招集メンバー

【日本代表】

※ネーションズチャンピオンシップ2026北半球シリーズの登録メンバー(37名)

Pos. 選手名 所属 身長/体重 生年月日 FW 大塚壮二郎 関西学院大学 178cm

110kg 2004/7/5 FW 紙森陽太 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 172cm

105kg 1999/4/26 FW 木村星南 東芝ブレイブルーパス武蔵 175cm

105kg 1999/6/24 FW 佐藤健次 埼玉パナソニックワイルドナイツ 177cm

108kg 2003/1/4 FW 原田衛 東芝ブレイブルーパス武蔵 175cm

101kg 1999/4/15 FW 平野叶翔 栃木ホンダヒート 180cm

109kg 2000/2/8 FW 祝原涼介 栃木ホンダヒート 184cm

115kg 1996/10/6 FW 為房慶次朗 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 180cm

108kg 2001/9/3 FW オペティ・ヘル リヨンOU(フランス) 190cm

127kg 1998/7/22 FW ジャック・コーネルセン 埼玉パナソニックワイルドナイツ 195cm

110kg 1994/10/13 FW マイケル・ストーバーグ 東芝ブレイブルーパス武蔵 202cm

116kg 1992/3/27 FW ワーナー・ディアンズ 東芝ブレイブルーパス武蔵 201cm

117kg 2002/4/11 FW ルアン・ボタ クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 205cm

120kg 1992/1/10 FW ハリー・ホッキングス 東京サントリーサンゴリアス 208cm

124kg 1998/7/28 FW ベン・ガンター 埼玉パナソニックワイルドナイツ 195cm

120kg 1997/10/24 FW ティエナン・コストリー コベルコ神戸スティーラーズ 192cm

102kg 2000/6/14 FW 下川甲嗣 東京サントリーサンゴリアス 188cm

105kg 1999/1/17 FW エセイ・ハアンガナ 浦安D-Rocks 198cm

120kg 1999/4/21 FW 淺岡俊亮 三菱重工相模原ダイナボアーズ 187cm

125kg 1996/6/24 FW タウファ・ラトゥ トヨタヴェルブリッツ 183cm

120kg 1998/4/5 FW マキシ・ファウルア クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 187cm

112kg 1997/1/20 BK 齋藤直人 東京サントリーサンゴリアス 165cm

73kg 1997/8/26 BK 福田健太 栃木ホンダヒート 173cm

83kg 1996/12/19 BK 藤原忍 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 171cm

76kg 1999/2/8 BK 小村真也 トヨタヴェルブリッツ 180cm

92kg 2002/5/28 BK 北原璃久 栃木ホンダヒート 170cm

78kg 1999/3/30 BK 池田悠希 リコーブラックラムズ東京 187cm

100kg 1995/5/21 BK サミソニ・トゥア 浦安D-Rocks 182cm

108kg 1995/5/24 BK 李智寿 朝鮮大学校 180cm

82kg 2004/11/6 BK チャーリー・ローレンス 三菱重工相模原ダイナボアーズ 171cm

90kg 1998/5/27 BK 石田吉平 横浜キヤノンイーグルス 167cm

75kg 2000/4/28 BK 植田和磨 コベルコ神戸スティーラーズ 177cm

87kg 2002/12/4 BK 根塚洸雅 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 173cm

82kg 1998/9/15 BK 松永拓朗 東芝ブレイブルーパス武蔵 172cm

82kg 1998/8/13 BK ニコラス・マクカラン トヨタヴェルブリッツ 188cm

93kg 1996/6/13 BK ハラトア・ヴァイレア クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 185cm

104kg 1999/2/14 BK ジョネ・ナイカブラ 東芝ブレイブルーパス武蔵 177cm

95kg 1994/4/12

※Pos.：ポジション、FW：フォワード、BK：バックス

【スコットランド代表】

※ネーションズチャンピオンシップ2026の北半球シリーズ招集メンバー(36名)

Pos. 選手名 所属 キャップ FW ユアン・アシュマン エディンバラ 39 FW グレガー・ヒドルストン グラスゴー・ウォリアーズ 5 FW セブ・スティーブン グラスゴー・ウォリアーズ 1 FW ザンダー・ファーガソン グラスゴー・ウォリアーズ 86 FW ウィル・ハード レスター・タイガース 13 FW ネイサン・マクベス グラスゴー・ウォリアーズ 8 FW エリオット・ミラー＝ミルズ ニューカッスル・レッドブルズ 15 FW ピエール・スクーマン エディンバラ 54 FW ローリー・サザーランド グラスゴー・ウォリアーズ 53 FW グレガー・ブラウン グラスゴー・ウォリアーズ 21 FW スコット・カミングス グラスゴー・ウォリアーズ 54 FW ジョニー・グレイ ペルピニャン 83 FW マックス・ウィリアムソン グラスゴー・ウォリアーズ 17 FW ジョシュ・ベイリス バース 20 FW ローリー・ダージ グラスゴー・ウォリアーズ 43 FW ジャック・デンプシー 東芝ブレイブルーパス 37 FW マット・ファーガソン グラスゴー・ウォリアーズ 68 FW オリー・レザーバロー ニューカッスル・レッドブルズ 1 FW リアム・マコーネル エディンバラ 2 FW ジェイミー・リッチー グラスゴー・ウォリアーズ 63 BK ジェイミー・ドビー グラスゴー・ウォリアーズ 24 BK ジョージ・ホーン グラスゴー・ウォリアーズ 48 BK ベン・ホワイト トゥーロン 40 BK ファーガス・バーク サラセンズ 5 BK フィン・ラッセル バース 97 BK ローリー・ハッチンソン ノーサンプトン・セインツ 13 BK ヒュー・ジョーンズ トゥーロン 65 BK トム・ジョーダン ブリストル・ベアーズ 22 BK スタッフォード・マクドウォール グラスゴー・ウォリアーズ 19 BK シオネ・トゥイプロトゥ(主将) グラスゴー・ウォリアーズ 42 BK ダーシー・グラハム エディンバラ 58 BK カイル・ロウ グラスゴー・ウォリアーズ 21 BK カイル・ステイン グラスゴー・ウォリアーズ 37 BK ドゥハン・ファンデルメルヴァ エディンバラ 54 BK オリー・スミス グラスゴー・ウォリアーズ 13 BK ブレア・キングホーン トゥールーズ 67

※Pos.：ポジション、FW：フォワード、BK：バックス

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。