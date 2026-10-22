ラグビー日本代表が、10月24日(土)に開催される「リポビタンDチャレンジカップ2026」でフィジー代表と対戦する。

本記事では、日本vsフィジーの試合日程や開始時間、テレビ放送予定、メンバーを紹介する。

日本vsフィジーの試合日程・開始時間

日本とフィジーが対戦する「リポビタンDチャレンジカップ2026」は、2026年10月24日(土)14:50に開始予定。会場は秩父宮ラグビー場(東京)だ。

大会：リポビタンDチャレンジカップ2026

対戦カード：日本代表 vs フィジー代表

キックオフ日時：2026年10月24日(土)14:50

会場：秩父宮ラグビー場(東京)

日本vsフィジーの中継予定

日本vsフィジーは、テレビ放送が『日本テレビ系列全国ネット』と衛星放送『J SPORTS 1』、ネット配信が『Hulu』および『J SPORTSオンデマンド』、『Amazon J SPORTS』で実施される予定だ。

『Amazon J SPORTS』には3日間の無料体験期間があり、期間中も日本vsフィジーの視聴が可能だ。期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

日本vsフィジーのおすすめ視聴方法

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日本vsフィジーの招集メンバー

【日本代表】

※別府合宿( 2026/10/11～24)の参加メンバー。

ポジション 選手名 身長／体重 生年月日 FW 大塚壮二郎 178cm/110kg 2004/7/5 FW 紙森陽太 172cm/105kg 1999/4/26 FW 木村星南 175cm/105kg 1999/6/24 FW 佐藤健次 177cm/108kg 2003/1/4 FW 原田衛 175cm/101kg 1999/4/15 FW 平野叶翔 180cm/109kg 2000/2/8 FW 木原三四郎 181cm/108kg 2003/1/20 FW 為房慶次朗 180cm/108kg 2001/9/3 FW 古畑翔 185cm/118kg 1996/12/10 FW ジャック・コーネルセン 195cm/110kg 1994/10/13 FW マイケル・ストーバーグ 202cm/116kg 1992/3/27 FW ワーナー・ディアンズ 201cm/117kg 2002/4/11 FW ルアン・ボタ 205cm/120kg 1992/1/10 FW ハリー・ホッキングス 208cm/124kg 1998/7/28 FW ベン・ガンター 195cm/120kg 1997/10/24 FW ティエナン・コストリー 192cm/102kg 2000/6/14 FW 下川甲嗣 188cm/105kg 1999/1/17 FW エセイ・ハアンガナ 198cm/120kg 1999/4/21 FW マキシ ファウルア 187cm/112kg 1997/1/20 BK 齋藤直人 165cm/73kg 1997/8/26 BK 福田健太 173cm/83kg 1996/12/19 BK 藤原忍 171cm/76kg 1999/2/8 BK 伊藤龍之介 172cm/77kg 2004/11/20 BK 北原璃久 170cm/78kg 1999/3/30 BK 小村真也 180cm/92kg 2002/5/28 BK 池田悠希 187cm/100kg 1995/5/21 BK サミソニ・トゥア 182cm/108kg 1995/5/24 BK ディラン・ライリー 187cm/102kg 1997/5/2 BK 李智寿 180cm/82kg 2004/11/6 BK チャーリー・ローレンス 171cm/90kg 1998/5/27 BK 石田吉平 167cm/75kg 2000/4/28 BK 植田和磨 177cm/87kg 2002/12/4 BK 根塚洸雅 173cm/82kg 1998/9/15 BK 時任凜空 184cm/86kg 2003/7/10 BK イノケ・ブルア 178cm/100kg 1999/5/30 BK 松永拓朗 172cm/82kg 1998/8/13

【フィジー代表】

※来日メンバー

ポジション 選手名 身長／体重 生年月日 FW ペナイア・ザコンバウ 181cm/113kg 1993/12/28 FW メサケ・ドンゲ 178cm/122kg 1993/4/1 FW テヴィタ・イカニヴェレ 183cm/113kg 1999/9/6 FW ヴィリヴェ・ミラミラ 175cm/110kg 1999/3/21 FW モティキアイ・マリー 185cm/92kg 2003/8/8 FW ペニ・ナルマ 194cm/112kg 1999/4/25 FW イソア・ナシラシラ 198cm/121kg 1999/9/13 FW ペニ・ラヴァイ 185cm/127kg 1990/6/16 FW イノケ・ラヴイワサ 180cm/131kg 1996/9/4 FW キティオネ・サラワ 192cm/99kg 2001/5/23 FW カヴァイア・タギヴェタウア 180cm/113kg 2003/6/5 FW サム・タワケ 183cm/120kg 1996/9/11 FW メリ・トゥニ 184cm/99kg 2000/6/29 FW イソア・トゥワイ 184cm/113kg 2002/6/4 FW メサケ・ヴォデヴォデ 197cm/106kg 2003/5/16 FW アポロサ・ヴニヤヤワ 197cm/106kg 1998/11/26 BK アイザヤ・アームストロング-ラヴラ 175cm/86kg 2004/1/7 BK ナザニ・ボンギニソコ 174cm/115kg 2000/6/28 BK カヴェキニ・ボセラワ 175cm/101kg 2001/1/26 BK フランク・ロマニ 179cm/86kg 1996/4/18 BK ジョジ・ナソヴァ 185cm/92kg 2000/6/9 BK ツイドラキ・サムサムヴォドレ 185cm/80kg 1998/2/16 BK イシケリ・ランビトゥ 185cm/98kg 2005/1/22 BK アイザック・ラツマイトゥヴキ-ニープケンス 187cm/94kg 1999/7/19 BK テリオ・タマニ 170cm/70kg 1994/7/6 BK ケム・ヴァレティニ 185cm/110kg 1994/8/26 BK ベン・ヴォラヴォラ 185cm/110kg 1991/1/13 BK サム・ワイ 178cm/89kg 2000/11/11

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