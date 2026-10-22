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20260815 rugby japan(C)Getty images
ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信｜3日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

【10月24日】ラグビー日本代表 フィジー代表戦の開始時間・メンバー・テレビ放送/ネット配信予定

【ラグビー日本代表】リポビタンDチャレンジカップ2026のフィジー代表戦の試合日程や開始時間、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

3日間無料体験あり
rugby japan

J SPORTS(Amazon)

リポビタンDチャレンジカップ2026

Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！

日本vsフィジーは10/24(土)14:50～

3日間無料体験

ラグビー日本代表が、10月24日(土)に開催される「リポビタンDチャレンジカップ2026」でフィジー代表と対戦する。

【3日間0円】ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

本記事では、日本vsフィジーの試合日程や開始時間、テレビ放送予定、メンバーを紹介する。

日本vsフィジーの試合日程・開始時間

日本とフィジーが対戦する「リポビタンDチャレンジカップ2026」は、2026年10月24日(土)14:50に開始予定。会場は秩父宮ラグビー場(東京)だ。

  • 大会：リポビタンDチャレンジカップ2026
  • 対戦カード：日本代表 vs フィジー代表
  • キックオフ日時：2026年10月24日(土)14:50
  • 会場：秩父宮ラグビー場(東京)
【3日間0円】ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

日本vsフィジーの中継予定

日本vsフィジーは、テレビ放送が『日本テレビ系列全国ネット』と衛星放送『J SPORTS 1』、ネット配信が『Hulu』および『J SPORTSオンデマンド』、『Amazon J SPORTS』で実施される予定だ。

『Amazon J SPORTS』には3日間の無料体験期間があり、期間中も日本vsフィジーの視聴が可能だ。期間内に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

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日本vsフィジーのおすすめ視聴方法

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ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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日本vsフィジーの招集メンバー

【日本代表】

※別府合宿( 2026/10/11～24)の参加メンバー。

ポジション

選手名

身長／体重

生年月日

FW

大塚壮二郎

178cm/110kg

2004/7/5

FW

紙森陽太

172cm/105kg

1999/4/26

FW

木村星南

175cm/105kg

1999/6/24

FW

佐藤健次

177cm/108kg

2003/1/4

FW

原田衛

175cm/101kg

1999/4/15

FW

平野叶翔

180cm/109kg

2000/2/8

FW

木原三四郎

181cm/108kg

2003/1/20

FW

為房慶次朗

180cm/108kg

2001/9/3

FW

古畑翔

185cm/118kg

1996/12/10

FW

ジャック・コーネルセン

195cm/110kg

1994/10/13

FW

マイケル・ストーバーグ

202cm/116kg

1992/3/27

FW

ワーナー・ディアンズ

201cm/117kg

2002/4/11

FW

ルアン・ボタ

205cm/120kg

1992/1/10

FW

ハリー・ホッキングス

208cm/124kg

1998/7/28

FW

ベン・ガンター

195cm/120kg

1997/10/24

FW

ティエナン・コストリー

192cm/102kg

2000/6/14

FW

下川甲嗣

188cm/105kg

1999/1/17

FW

エセイ・ハアンガナ

198cm/120kg

1999/4/21

FW

マキシ ファウルア

187cm/112kg

1997/1/20

BK

齋藤直人

165cm/73kg

1997/8/26

BK

福田健太

173cm/83kg

1996/12/19

BK

藤原忍

171cm/76kg

1999/2/8

BK

伊藤龍之介

172cm/77kg

2004/11/20

BK

北原璃久

170cm/78kg

1999/3/30

BK

小村真也

180cm/92kg

2002/5/28

BK

池田悠希

187cm/100kg

1995/5/21

BK

サミソニ・トゥア

182cm/108kg

1995/5/24

BK

ディラン・ライリー

187cm/102kg

1997/5/2

BK

李智寿

180cm/82kg

2004/11/6

BK

チャーリー・ローレンス

171cm/90kg

1998/5/27

BK

石田吉平

167cm/75kg

2000/4/28

BK

植田和磨

177cm/87kg

2002/12/4

BK

根塚洸雅

173cm/82kg

1998/9/15

BK

時任凜空

184cm/86kg

2003/7/10

BK

イノケ・ブルア

178cm/100kg

1999/5/30

BK

松永拓朗

172cm/82kg

1998/8/13

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【フィジー代表】

※来日メンバー

ポジション

選手名

身長／体重

生年月日

FW

ペナイア・ザコンバウ

181cm/113kg

1993/12/28

FW

メサケ・ドンゲ

178cm/122kg

1993/4/1

FW

テヴィタ・イカニヴェレ

183cm/113kg

1999/9/6

FW

ヴィリヴェ・ミラミラ

175cm/110kg

1999/3/21

FW

モティキアイ・マリー

185cm/92kg

2003/8/8

FW

ペニ・ナルマ

194cm/112kg

1999/4/25

FW

イソア・ナシラシラ

198cm/121kg

1999/9/13

FW

ペニ・ラヴァイ

185cm/127kg

1990/6/16

FW

イノケ・ラヴイワサ

180cm/131kg

1996/9/4

FW

キティオネ・サラワ

192cm/99kg

2001/5/23

FW

カヴァイア・タギヴェタウア

180cm/113kg

2003/6/5

FW

サム・タワケ

183cm/120kg

1996/9/11

FW

メリ・トゥニ

184cm/99kg

2000/6/29

FW

イソア・トゥワイ

184cm/113kg

2002/6/4

FW

メサケ・ヴォデヴォデ

197cm/106kg

2003/5/16

FW

アポロサ・ヴニヤヤワ

197cm/106kg

1998/11/26

BK

アイザヤ・アームストロング-ラヴラ

175cm/86kg

2004/1/7

BK

ナザニ・ボンギニソコ

174cm/115kg

2000/6/28

BK

カヴェキニ・ボセラワ

175cm/101kg

2001/1/26

BK

フランク・ロマニ

179cm/86kg

1996/4/18

BK

ジョジ・ナソヴァ

185cm/92kg

2000/6/9

BK

ツイドラキ・サムサムヴォドレ

185cm/80kg

1998/2/16

BK

イシケリ・ランビトゥ

185cm/98kg

2005/1/22

BK

アイザック・ラツマイトゥヴキ-ニープケンス

187cm/94kg

1999/7/19

BK

テリオ・タマニ

170cm/70kg

1994/7/6

BK

ケム・ヴァレティニ

185cm/110kg

1994/8/26

BK

ベン・ヴォラヴォラ

185cm/110kg

1991/1/13

BK

サム・ワイ

178cm/89kg

2000/11/11

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