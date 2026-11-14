【11月15日】ラグビー日本代表 イングランド戦の開始時間・メンバー・テレビ放送予定

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ラグビー日本代表（ブレイブ・ブロッサム）は、ラグビー世界12カ国最強決定戦「ネーションズチャンピオンシップ2026」のラウンド5で強豪イングランド代表と対戦する。

本記事では、日本vsイングランドの試合日程や開始時間、テレビ放送予定、メンバーを紹介する。

日本vsイングランドの試合日程・開始時間

ネーションズチャンピオンシップ2026ラウンド5の日本代表vsイングランド代表は、日本時間11月15日(日)午前1:40に開始予定。会場はイングランド・ロンドンにあるアリアンツ・スタジアム（トゥイッケナム・スタジアム）だ。

大会：ネーションズチャンピオンシップ2026 ラウンド5

対戦カード：イングランド代表 vs 日本代表

キックオフ日時：2026年11月15日(日)午前1:40（日本時間）

会場：アリアンツ・スタジアム（イングランド・ロンドン）

日本vsイングランドの中継予定

日本vsイングランドは、テレビ放送が地上波『NHK総合』と衛星放送『WOWOWプライム』『J SPORTS 1』、ネット配信が『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』『ABEMA de WOWSPO』で実施される。なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。

『Leminoプレミアム』には初回登録時に31日間の無料トライアルがあり、期間中も日本vsイングランドを視聴できる。無料期間内に解約すれば、月額料金は発生しない。

日本vsイングランドのおすすめ視聴方法

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日本vsイングランドをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

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ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

日本vsイングランドの招集メンバー

【日本代表】

※ネーションズチャンピオンシップ2026の大会登録メンバー(36名)

ポジション 選手名 身長／体重 生年月日 FW 大塚壮二郎 178cm/110kg 2004/7/5 FW 紙森陽太 172cm/105kg 1999/4/26 FW 木村星南 175cm/105kg 1999/6/24 FW 佐藤健次 177cm/108kg 2003/1/4 FW 原田衛 175cm/101kg 1999/4/15 FW 平野叶翔 180cm/109kg 2000/2/8 FW 祝原涼介 184cm/115kg 1996/10/6 FW 竹内柊平 183cm/120kg 1997/12/9 FW 為房慶次朗 180cm/108kg 2001/9/3 FW オペティ・ヘル 190cm/127kg 1998/7/22 FW ジャック・コーネルセン 195cm/110kg 1994/10/13 FW マイケル・ストーバーグ 202cm/116kg 1992/3/27 FW ワーナー・ディアンズ 201cm/117kg 2002/4/11 FW ルアン・ボタ 205cm/120kg 1992/1/10 FW ハリー・ホッキングス 208cm/124kg 1998/7/28 FW ベン・ガンター 195cm/120kg 1997/10/24 FW ティエナン・コストリー 192cm/102kg 2000/6/14 FW 下川甲嗣 188cm/105kg 1999/1/17 FW エセイ・ハアンガナ 198cm/120kg 1999/4/21 FW 森山海宇オスティン 181cm/107kg 2003/9/23 BK 齋藤直人 165cm/73kg 1997/8/26 BK 福田健太 173cm/83kg 1996/12/19 BK 藤原忍 171cm/76kg 1999/2/8 BK 小村真也 180cm/92kg 2002/5/28 BK 北原璃久 170cm/78kg 1999/3/30 BK 池田悠希 187cm/100kg 1995/5/21 BK サミソニ・トゥア 182cm/108kg 1995/5/24 BK ディラン・ライリー 187cm/102kg 1997/5/2 BK 李智寿 180cm/82kg 2004/11/6 BK チャーリー・ローレンス 171cm/90kg 1998/5/27 BK 石田吉平 167cm/75kg 2000/4/28 BK 植田和磨 177cm/87kg 2002/12/4 BK 時任凜空 184cm/86kg 2003/7/10 BK 根塚洸雅 173cm/82kg 1998/9/15 BK イノケ・ブルア 178cm/100kg 1999/5/30 BK 松永拓朗 172cm/82kg 1998/8/13

【イングランド代表】

※ネーションズチャンピオンシップ2026の11月シリーズ招集メンバー(36名)

ポジション 選手名 所属クラブ 代表キャップ FW フィン・バクスター ハーレクインズ 19 FW オリー・チェサム レスター・タイガース 39 FW アーサー・クラーク グロスター 1 FW アレックス・コールズ ノーサンプトン・セインツ 23 FW ルーク・カーワン＝ディッキー セール・シャークス 62 FW ベン・カリー セール・シャークス 15 FW トム・カリー セール・シャークス 71 FW テオ・ダン サラセンズ 20 FW ベン・アール サラセンズ 55 FW グレッグ・フィシラウ エクセター・チーフス 1 FW エリス・ゲンジ ブリストル・ベアーズ 84 FW ジェイミー・ジョージ サラセンズ 114 FW ジョー・ヘイズ レスター・タイガース 26 FW マロ・イトジェ（主将） サラセンズ 103 FW エマニュエル・イヨグン ノーサンプトン・セインツ 1 FW ジョージ・マーティン サラセンズ 25 FW アッシャー・オポク＝フォージャー セール・シャークス — FW トム・ピアソン ノーサンプトン・セインツ 1 FW ヘンリー・ポロック ノーサンプトン・セインツ 14 FW ウィル・スチュアート バース 54 BK セブ・アトキンソン グロスター 7 BK フレイザー・ディングウォール ノーサンプトン・セインツ 10 BK イマニュエル・フェイ＝ワボソ エクセター・チーフス 17 BK ジョージ・フォード セール・シャークス 108 BK トミー・フリーマン ノーサンプトン・セインツ 31 BK ジョージ・ファーバンク ハーレクインズ 15 BK ウィル・ジョセフ グロスター 1 BK ジョー・マーチャント セール・シャークス 26 BK ケイダン・マーリー ハーレクインズ 7 BK ハリー・ランドール ブリストル・ベアーズ 14 BK ヘンリー・スレイド エクセター・チーフス 78 BK フィン・スミス ノーサンプトン・セインツ 20 BK マーカス・スミス ハーレクインズ 54 BK ベン・スペンサー バース 20 BK フレディ・スチュワード レスター・タイガース 44 BK ジャック・ファンポートフリート レスター・タイガース 28

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。