【11月15日】ラグビー日本代表 イングランド戦の開始時間・メンバー・テレビ放送予定

ラグビー日本代表（ブレイブ・ブロッサム）は、ラグビー世界12カ国最強決定戦「ネーションズチャンピオンシップ2026」のラウンド5で強豪イングランド代表と対戦する。
本記事では、日本vsイングランドの試合日程や開始時間、テレビ放送予定、メンバーを紹介する。
日本vsイングランドの試合日程・開始時間
ネーションズチャンピオンシップ2026ラウンド5の日本代表vsイングランド代表は、日本時間11月15日(日)午前1:40に開始予定。会場はイングランド・ロンドンにあるアリアンツ・スタジアム（トゥイッケナム・スタジアム）だ。
- 大会：ネーションズチャンピオンシップ2026 ラウンド5
- 対戦カード：イングランド代表 vs 日本代表
- キックオフ日時：2026年11月15日(日)午前1:40（日本時間）
- 会場：アリアンツ・スタジアム（イングランド・ロンドン）
日本vsイングランドの中継予定
日本vsイングランドは、テレビ放送が地上波『NHK総合』と衛星放送『WOWOWプライム』『J SPORTS 1』、ネット配信が『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』『ABEMA de WOWSPO』で実施される。なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。
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日本vsイングランドのおすすめ視聴方法
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- クレジットカードなどの決済情報を入力。
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ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。
『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。
日本vsイングランドの招集メンバー
【日本代表】
※ネーションズチャンピオンシップ2026の大会登録メンバー(36名)
ポジション
選手名
身長／体重
生年月日
FW
大塚壮二郎
178cm/110kg
2004/7/5
FW
紙森陽太
172cm/105kg
1999/4/26
FW
木村星南
175cm/105kg
1999/6/24
FW
佐藤健次
177cm/108kg
2003/1/4
FW
原田衛
175cm/101kg
1999/4/15
FW
平野叶翔
180cm/109kg
2000/2/8
FW
祝原涼介
184cm/115kg
1996/10/6
FW
竹内柊平
183cm/120kg
1997/12/9
FW
為房慶次朗
180cm/108kg
2001/9/3
FW
オペティ・ヘル
190cm/127kg
1998/7/22
FW
ジャック・コーネルセン
195cm/110kg
1994/10/13
FW
マイケル・ストーバーグ
202cm/116kg
1992/3/27
FW
ワーナー・ディアンズ
201cm/117kg
2002/4/11
FW
ルアン・ボタ
205cm/120kg
1992/1/10
FW
ハリー・ホッキングス
208cm/124kg
1998/7/28
FW
ベン・ガンター
195cm/120kg
1997/10/24
FW
ティエナン・コストリー
192cm/102kg
2000/6/14
FW
下川甲嗣
188cm/105kg
1999/1/17
FW
エセイ・ハアンガナ
198cm/120kg
1999/4/21
FW
森山海宇オスティン
181cm/107kg
2003/9/23
BK
齋藤直人
165cm/73kg
1997/8/26
BK
福田健太
173cm/83kg
1996/12/19
BK
藤原忍
171cm/76kg
1999/2/8
BK
小村真也
180cm/92kg
2002/5/28
BK
北原璃久
170cm/78kg
1999/3/30
BK
池田悠希
187cm/100kg
1995/5/21
BK
サミソニ・トゥア
182cm/108kg
1995/5/24
BK
ディラン・ライリー
187cm/102kg
1997/5/2
BK
李智寿
180cm/82kg
2004/11/6
BK
チャーリー・ローレンス
171cm/90kg
1998/5/27
BK
石田吉平
167cm/75kg
2000/4/28
BK
植田和磨
177cm/87kg
2002/12/4
BK
時任凜空
184cm/86kg
2003/7/10
BK
根塚洸雅
173cm/82kg
1998/9/15
BK
イノケ・ブルア
178cm/100kg
1999/5/30
BK
松永拓朗
172cm/82kg
1998/8/13
【イングランド代表】
※ネーションズチャンピオンシップ2026の11月シリーズ招集メンバー(36名)
ポジション
選手名
所属クラブ
代表キャップ
FW
フィン・バクスター
ハーレクインズ
19
FW
オリー・チェサム
レスター・タイガース
39
FW
アーサー・クラーク
グロスター
1
FW
アレックス・コールズ
ノーサンプトン・セインツ
23
FW
ルーク・カーワン＝ディッキー
セール・シャークス
62
FW
ベン・カリー
セール・シャークス
15
FW
トム・カリー
セール・シャークス
71
FW
テオ・ダン
サラセンズ
20
FW
ベン・アール
サラセンズ
55
FW
グレッグ・フィシラウ
エクセター・チーフス
1
FW
エリス・ゲンジ
ブリストル・ベアーズ
84
FW
ジェイミー・ジョージ
サラセンズ
114
FW
ジョー・ヘイズ
レスター・タイガース
26
FW
マロ・イトジェ（主将）
サラセンズ
103
FW
エマニュエル・イヨグン
ノーサンプトン・セインツ
1
FW
ジョージ・マーティン
サラセンズ
25
FW
アッシャー・オポク＝フォージャー
セール・シャークス
—
FW
トム・ピアソン
ノーサンプトン・セインツ
1
FW
ヘンリー・ポロック
ノーサンプトン・セインツ
14
FW
ウィル・スチュアート
バース
54
BK
セブ・アトキンソン
グロスター
7
BK
フレイザー・ディングウォール
ノーサンプトン・セインツ
10
BK
イマニュエル・フェイ＝ワボソ
エクセター・チーフス
17
BK
ジョージ・フォード
セール・シャークス
108
BK
トミー・フリーマン
ノーサンプトン・セインツ
31
BK
ジョージ・ファーバンク
ハーレクインズ
15
BK
ウィル・ジョセフ
グロスター
1
BK
ジョー・マーチャント
セール・シャークス
26
BK
ケイダン・マーリー
ハーレクインズ
7
BK
ハリー・ランドール
ブリストル・ベアーズ
14
BK
ヘンリー・スレイド
エクセター・チーフス
78
BK
フィン・スミス
ノーサンプトン・セインツ
20
BK
マーカス・スミス
ハーレクインズ
54
BK
ベン・スペンサー
バース
20
BK
フレディ・スチュワード
レスター・タイガース
44
BK
ジャック・ファンポートフリート
レスター・タイガース
28
※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。