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【11/15(日)】ラグビー日本vsイングランドはLeminoプレミアムでライブ配信！31日間無料体験で視聴
Yuta Tokuma

【11月15日】ラグビー日本代表 イングランド戦の開始時間・メンバー・テレビ放送予定

【ラグビー日本代表】ネーションズチャンピオンシップ2026のイングランド代表戦の試合日程や開始時間、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ラグビー日本代表（ブレイブ・ブロッサム）は、ラグビー世界12カ国最強決定戦「ネーションズチャンピオンシップ2026」のラウンド5で強豪イングランド代表と対戦する。

ラグビーネーションズ日本vsイングランドはLeminoで配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

本記事では、日本vsイングランドの試合日程や開始時間、テレビ放送予定、メンバーを紹介する。

日本vsイングランドの試合日程・開始時間

ネーションズチャンピオンシップ2026ラウンド5の日本代表vsイングランド代表は、日本時間11月15日(日)午前1:40に開始予定。会場はイングランド・ロンドンにあるアリアンツ・スタジアム（トゥイッケナム・スタジアム）だ。

  • 大会：ネーションズチャンピオンシップ2026 ラウンド5
  • 対戦カード：イングランド代表 vs 日本代表
  • キックオフ日時：2026年11月15日(日)午前1:40（日本時間）
  • 会場：アリアンツ・スタジアム（イングランド・ロンドン）
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日本vsイングランドの中継予定

日本vsイングランドは、テレビ放送が地上波『NHK総合』と衛星放送『WOWOWプライム』『J SPORTS 1』、ネット配信が『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』『ABEMA de WOWSPO』で実施される。なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。

『Leminoプレミアム』には初回登録時に31日間の無料トライアルがあり、期間中も日本vsイングランドを視聴できる。無料期間内に解約すれば、月額料金は発生しない。

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日本vsイングランドのおすすめ視聴方法

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【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり

日本vsイングランドをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

  1. Lemino公式ウェブサイトへアクセスし、「Leminoプレミアムに入会する」を選択。
  2. dアカウントでログイン。持っていない場合は新規作成する。
  3. クレジットカードなどの決済情報を入力。
  4. 内容を確認して登録完了。すぐに視聴を開始できる。

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

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【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

ラグビーネーションズはWOWOWで中継！衛星放送＆オンデマンドで視聴可能今すぐ視聴

日本vsイングランドの招集メンバー

【日本代表】

※ネーションズチャンピオンシップ2026の大会登録メンバー(36名)

ポジション

選手名

身長／体重

生年月日

FW

大塚壮二郎

178cm/110kg

2004/7/5

FW

紙森陽太

172cm/105kg

1999/4/26

FW

木村星南

175cm/105kg

1999/6/24

FW

佐藤健次

177cm/108kg

2003/1/4

FW

原田衛

175cm/101kg

1999/4/15

FW

平野叶翔

180cm/109kg

2000/2/8

FW

祝原涼介

184cm/115kg

1996/10/6

FW

竹内柊平

183cm/120kg

1997/12/9

FW

為房慶次朗

180cm/108kg

2001/9/3

FW

オペティ・ヘル

190cm/127kg

1998/7/22

FW

ジャック・コーネルセン

195cm/110kg

1994/10/13

FW

マイケル・ストーバーグ

202cm/116kg

1992/3/27

FW

ワーナー・ディアンズ

201cm/117kg

2002/4/11

FW

ルアン・ボタ

205cm/120kg

1992/1/10

FW

ハリー・ホッキングス

208cm/124kg

1998/7/28

FW

ベン・ガンター

195cm/120kg

1997/10/24

FW

ティエナン・コストリー

192cm/102kg

2000/6/14

FW

下川甲嗣

188cm/105kg

1999/1/17

FW

エセイ・ハアンガナ

198cm/120kg

1999/4/21

FW

森山海宇オスティン

181cm/107kg

2003/9/23

BK

齋藤直人

165cm/73kg

1997/8/26

BK

福田健太

173cm/83kg

1996/12/19

BK

藤原忍

171cm/76kg

1999/2/8

BK

小村真也

180cm/92kg

2002/5/28

BK

北原璃久

170cm/78kg

1999/3/30

BK

池田悠希

187cm/100kg

1995/5/21

BK

サミソニ・トゥア

182cm/108kg

1995/5/24

BK

ディラン・ライリー

187cm/102kg

1997/5/2

BK

李智寿

180cm/82kg

2004/11/6

BK

チャーリー・ローレンス

171cm/90kg

1998/5/27

BK

石田吉平

167cm/75kg

2000/4/28

BK

植田和磨

177cm/87kg

2002/12/4

BK

時任凜空

184cm/86kg

2003/7/10

BK

根塚洸雅

173cm/82kg

1998/9/15

BK

イノケ・ブルア

178cm/100kg

1999/5/30

BK

松永拓朗

172cm/82kg

1998/8/13

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【イングランド代表】

※ネーションズチャンピオンシップ2026の11月シリーズ招集メンバー(36名)

ポジション

選手名

所属クラブ

代表キャップ

FW

フィン・バクスター

ハーレクインズ

19

FW

オリー・チェサム

レスター・タイガース

39

FW

アーサー・クラーク

グロスター

1

FW

アレックス・コールズ

ノーサンプトン・セインツ

23

FW

ルーク・カーワン＝ディッキー

セール・シャークス

62

FW

ベン・カリー

セール・シャークス

15

FW

トム・カリー

セール・シャークス

71

FW

テオ・ダン

サラセンズ

20

FW

ベン・アール

サラセンズ

55

FW

グレッグ・フィシラウ

エクセター・チーフス

1

FW

エリス・ゲンジ

ブリストル・ベアーズ

84

FW

ジェイミー・ジョージ

サラセンズ

114

FW

ジョー・ヘイズ

レスター・タイガース

26

FW

マロ・イトジェ（主将）

サラセンズ

103

FW

エマニュエル・イヨグン

ノーサンプトン・セインツ

1

FW

ジョージ・マーティン

サラセンズ

25

FW

アッシャー・オポク＝フォージャー

セール・シャークス

FW

トム・ピアソン

ノーサンプトン・セインツ

1

FW

ヘンリー・ポロック

ノーサンプトン・セインツ

14

FW

ウィル・スチュアート

バース

54

BK

セブ・アトキンソン

グロスター

7

BK

フレイザー・ディングウォール

ノーサンプトン・セインツ

10

BK

イマニュエル・フェイ＝ワボソ

エクセター・チーフス

17

BK

ジョージ・フォード

セール・シャークス

108

BK

トミー・フリーマン

ノーサンプトン・セインツ

31

BK

ジョージ・ファーバンク

ハーレクインズ

15

BK

ウィル・ジョセフ

グロスター

1

BK

ジョー・マーチャント

セール・シャークス

26

BK

ケイダン・マーリー

ハーレクインズ

7

BK

ハリー・ランドール

ブリストル・ベアーズ

14

BK

ヘンリー・スレイド

エクセター・チーフス

78

BK

フィン・スミス

ノーサンプトン・セインツ

20

BK

マーカス・スミス

ハーレクインズ

54

BK

ベン・スペンサー

バース

20

BK

フレディ・スチュワード

レスター・タイガース

44

BK

ジャック・ファンポートフリート

レスター・タイガース

28

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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