41歳C・ロナウドがポルトガル代表に選出…新体制でメンバー発表

ポルトガル代表がメンバーを発表した。

ワールドカップ後にジョルジュ・ジェズス監督が就任したポルトガル。9月24日から10月4日にかけてネーションズリーグ4試合を戦う。

そんな中、41歳のクリスティアーノ・ロナウドを選出。マンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロトとブルーノ・フェルナンデスもメンバー入りしており、マンチェスター・シティのルベン・ディアスとチェルシーのペドロ・ネトも選出されている。

ポルトガルは9月24日にホームでウェールズと対戦し、3日後にアウェーでノルウェーと対戦する。その後、10月1日にデンマークで試合を行い、10月4日にホームに戻ってノルウェーを迎える。

メンバーは以下の通り。

GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ルイ・シルヴァ（スポルティング）

サムエル・ソアレス（ベンフィカ）

DF

ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）

ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）

ディエゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ／イタリア）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）

レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）

トマス・アラウージョ（ベンフィカ）

MF

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ベルナルド・シウバ（レアル・マドリー／スペイン）

FW

クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）

ファビオ・シウヴァ（ドルトムント／ドイツ）

フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）

ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）

ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）

ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）

ラファエウ・レオン（ガラタサライ／トルコ）