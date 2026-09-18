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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Kyoya Saito

41歳C・ロナウドがポルトガル代表に選出…新体制でメンバー発表

ポルトガル
ポルトガル 対 ウェールズ
ウェールズ
ネーションズリーグ-A

【欧州・海外サッカー ニュース】ポルトガル代表がメンバー発表。

ポルトガル代表がメンバーを発表した。

ワールドカップ後にジョルジュ・ジェズス監督が就任したポルトガル。9月24日から10月4日にかけてネーションズリーグ4試合を戦う。

そんな中、41歳のクリスティアーノ・ロナウドを選出。マンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロトとブルーノ・フェルナンデスもメンバー入りしており、マンチェスター・シティのルベン・ディアスとチェルシーのペドロ・ネトも選出されている。

ポルトガルは9月24日にホームでウェールズと対戦し、3日後にアウェーでノルウェーと対戦する。その後、10月1日にデンマークで試合を行い、10月4日にホームに戻ってノルウェーを迎える。

メンバーは以下の通り。

ネーションズリーグ-A
ポルトガル crest
ポルトガル
POR
ウェールズ crest
ウェールズ
WAL

GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ルイ・シルヴァ（スポルティング）

サムエル・ソアレス（ベンフィカ）

DF

ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）

ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）

ディエゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ／イタリア）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）

レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）

トマス・アラウージョ（ベンフィカ）

MF

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ベルナルド・シウバ（レアル・マドリー／スペイン）

FW

クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）

ファビオ・シウヴァ（ドルトムント／ドイツ）

フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）

ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）

ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）

ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）

ラファエウ・レオン（ガラタサライ／トルコ）

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