41歳C・ロナウドがポルトガル代表に選出…新体制でメンバー発表

ポルトガル代表がメンバーを発表した。
ワールドカップ後にジョルジュ・ジェズス監督が就任したポルトガル。9月24日から10月4日にかけてネーションズリーグ4試合を戦う。
そんな中、41歳のクリスティアーノ・ロナウドを選出。マンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロトとブルーノ・フェルナンデスもメンバー入りしており、マンチェスター・シティのルベン・ディアスとチェルシーのペドロ・ネトも選出されている。
ポルトガルは9月24日にホームでウェールズと対戦し、3日後にアウェーでノルウェーと対戦する。その後、10月1日にデンマークで試合を行い、10月4日にホームに戻ってノルウェーを迎える。
メンバーは以下の通り。
GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ルイ・シルヴァ（スポルティング）
サムエル・ソアレス（ベンフィカ）
DF
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
ディエゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ／イタリア）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
MF
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ベルナルド・シウバ（レアル・マドリー／スペイン）
FW
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
ファビオ・シウヴァ（ドルトムント／ドイツ）
フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
ラファエウ・レオン（ガラタサライ／トルコ）