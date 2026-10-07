あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
ronaldinho messi(C)Getty Images
Ryo Mika

ロナウジーニョ、“弟分”メッシの代表引退を称える「国を代表して世界王者になったあの喜びは僕らにしかわからないさ！」

リオネル・メッシ
ワールドカップ
ブラジル
日本
ネイマール
アルゼンチン
ベナン
親善試合

【欧州・海外サッカー ニュース】元ブラジル代表FWロナウジーニョ氏は、アルゼンチン代表引退のリオネル・メッシにメッセージを送った。

元ブラジル代表FWロナウジーニョ氏は、アルゼンチン代表を引退するリオネル・メッシにメッセージを送った。


2005年に18歳でアルゼンチン代表デビューを飾って以降、歴代最多207試合出場、最多125ゴールを挙げてきたメッシ。ワールドカップ優勝や2度のコパ・アメリカ制覇など、キャプテンとしてチームに数々の栄光をもたらしてきた39歳FWだが、今夏のFIFAワールドカップ2026後、代表チームからの引退を発表。6日に行われるベナン代表戦が、代表引退試合になった。


そんなメッシに対し、ロナウジーニョ氏が自身のSNSでメッセージを送った。バルセロナ時代にデビューしたてのメッシを自分のロッカーの隣に座らせるなど、“兄貴分”として迎え入れたブラジル出身のレジェンドは、以下のように綴っている。


「兄弟よ、最初の日から君の物語の一部でいられたことは、本当に大きな喜びだったよ！君のおかげで、僕らは笑顔になり、心からフットボールを楽しむことができたんだ！！！」


「君の名は母国の歴史に、そして全世界の歴史に深く刻まれている……。子供の頃の夢を叶え、国を代表して世界王者になったあの時の喜びは、僕らだけにしか分からないものだ！！！！」


「君は代表チームと国のためにすべてを捧げてきた……。君の気持ちは痛いほどよく分かるし、家族に関することとなれば、誰だって立ち止まって考え直してしまうものだよね……」


「これからの人生を楽しんでくれ、兄弟。今日という日も、そしてこれからも、君に最高の幸せが訪れることを願っているよ」

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー