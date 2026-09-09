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Yuta Tokuma

ホベルト・サトシ・ソウザvs野村駿太のテレビ放送・ネット配信予定

【超RIZIN.5】ホベルト・サトシ・ソウザvs野村駿太の放送・配信予定、視聴方法などを紹介。

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格闘技イベント「超RIZIN.5」にて、ホベルト・サトシ・ソウザと野村駿太が対戦する。

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ホベルト・サトシ・ソウザvs野村駿太のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ホベルト・サトシ・ソウザvs野村駿太｜日程

ホベルト・サトシ・ソウザvs野村駿太は、9月10日(木)に行われる「超RIZIN.5」で実施。第6試合に組まれている。

「超RIZIN.5」は京セラドーム大阪で開催。イベント開始は16:00を予定している。第6試合のホベルト・サトシ・ソウザvs野村駿太は、19時から20時頃の開始が見込まれる。

項目

内容

大会名

超RIZIN.5 浪速の超復活祭り

開催日

9月10日(木)

開場

14:00

開始

16:00

会場

京セラドーム大阪

試合数

全8試合

対戦カード

試合

対戦カード

ルール・契約体重

第8試合

ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs AJ・マッキー

RIZIN＆PFLフェザー級ダブルタイトルマッチ／RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg

第7試合

朝倉未来 vs 青木真也

RIZIN MMAルール 5分3R／71.0kg

第6試合

ホベルト・サトシ・ソウザ vs 野村駿太

RIZIN MMAルール 5分3R／71.0kg

第5試合

カルシャガ・ダウトベック vs 平本蓮

RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg

第4試合

斎藤裕 vs YA-MAN

RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg

第3試合

ヴガール・ケラモフ vs 高木凌

RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg

第2試合

RENA vs ナターシャ・クジュティナ

RIZIN MMAルール 5分3R／49.0kg

第1試合

“ブラックパンサー”ベイノア vs 宇佐美秀メイソン

RIZINオープンフィンガーグローブ・キックボクシングルール 3分3R／71.0kg

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ホベルト・サトシ・ソウザvs野村駿太｜テレビ放送・ネット配信

「超RIZIN.5」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでのテレビ放送は行われない。

また、U-NEXTでのライブ配信も予定されていない。

  • ABEMA：PPV配信（3,500円キャッシュバックキャンペーンあり）
  • スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
  • RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
  • RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）

PPVチケット価格、配信プラットフォーム

配信日時

PPVチケット料金(税込)

プラットフォーム

お得情報

9/10(木)15:00〜

前売¥6,500
当日¥6,900
アーカイブ¥5,000

ABEMA

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キャッシュバック適用条件は以下の通り。

  1. 対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
  2. 登録後、解約せずに次回更新日時ま開場で継続
  3. 対象期間内にPPVチケットを購入
  4. 満18歳以上
  5. キャンペーン終了までにメールアドレス設定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください

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