旗手怜央が1ゴール1アシストでバーンリーの初勝利に貢献！右足コントロールシュートで初得点

バーンリーの旗手怜央が1ゴール・1アシストの活躍を見せている。

バーンリーは10日、チャンピオンシップ第9節でワトフォードと対戦。旗手は2試合連続で先発出場した。

13分に旗手のボール奪取から、アシストでブルーン・ラーセンのゴールをアシストする。19分にもバーンリーが2点目を奪うと、25分に追加点。エリア内で受けた旗手が右足で正確なシュートをゴール右に流し込み、加入後初ゴールを記録した。

87分に4点目を挙げたバーンリーは4-0と今季初勝利。旗手はフル出場で勝利に大きく貢献した。



