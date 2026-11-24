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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】レアル・マドリー（ラ・リーガ）は、ジュード・ベリンガムと今週中にも新契約を結ぶ可能性があるという。

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レアル・マドリーは、イングランド代表MFジュード・ベリンガムとの契約延長が間近に迫っているようだ。

2023年夏に1億ユーロを超える移籍金でレアル・マドリーに加入したベリンガム。これまで公式戦157試合に出場して52ゴール32アシストを記録、チャンピオンズリーグやラ・リーガ優勝も達成し、3シーズン連続でバロンドール候補者にノミネートされるなど、世界トップレベルの選手として活躍を続けてきた。

そして、レアル・マドリーとの契約延長が間近に迫っている模様。『The Athletic』によると、現行契約は2029年6月までとなっていたが、まもなく新契約を結ぶことになるという。

同メディアは、レアル・マドリー側はベリンガムの活躍を高く評価しており、年内には合意を、早ければ今週中にも発表したい考えであると指摘。現在の年俸1500万ユーロ（約26億円）とされるが、今回の契約延長で大幅な昇給が見込まれているとも伝えられている。

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なおレアル・マドリーでは、直近1週間でアルダ・ギュレル、オーレリアン・チュアメニ、ティボー・クルトワとの契約延長を相次いで発表。また、フェデリコ・バルベルデ、ブラヒム・ディアスとの新契約締結も迫っていることが報じられており、主力の残留に続々と成功している。