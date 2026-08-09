ロドリを獲得し損ねたレアル・マドリー…モウリーニョはフラム行き濃厚だったチアゴ・ピタルチを戦力に加える

レアル・マドリーはMFチアゴ・ピタルチ（19）をトップチームに残すようだ。スペイン『アス』が「ロドリは来ない。だがチアゴ・ピタルチは残る」との見出しで報じた。

チアゴ・ピタルチはレアル・マドリーのBチーム、レアル・マドリー・カスティージャに所属。アルバロ・アルベロア監督が昨季後半戦にカスティージャからトップチーム指揮官に昇格すると、トップでも積極的に起用されることになり、苦境に喘ぐチームの中で評価を受けた。中盤で積極果敢なプレーを見せ、攻撃を形づくるゲームメーカーだ。

そんなチアゴ・ピタルチは今夏、フラムへの移籍が濃厚と報じられていた。フラムはアルベロア監督が新たに指揮を執り、FWゴンサロ・ガルシアとMFセサル・パラシオスも移籍したクラブである。19歳MFも、そんな彼らに続くものと思われていた。

だがレアル・マドリーのモウリーニョ新監督は、MFロドリの獲得を逃したこともあってか、チアゴ・ピタルチをトップチームに残すことを決断した模様。トップチームの選手登録数の問題で、所属こそカスティージャになるものの、モウリーニョ監督は純粋な戦力と見積もっているようだ。

とはいえ、Bチームでプレーしてきた選手がトップチームで居場所を確保するのは、もちろん簡単なことではない。モウリーニョ監督の基本システム4-2-3-1で、チアゴ・ピタルチはMFオーレリアン・チュアメニ、MFフェデ・バルベルデ、MFエドゥアルド・カマヴィンガ、MFベルナルド・シウバと2ボランチの枠を争うことになる。

果たして19歳MFは、熾烈なポジション争いを制して、昨季のような活躍を見せることができるのだろうか。