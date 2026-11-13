バイエルンは883億円でも放出拒否も…レアル・マドリー、オリーセ獲得を諦めず？

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】レアル・マドリー（ラ・リーガ）は、フランス代表MFマイケル・オリーセへ強い関心を寄せているようだ。

広告

レアル・マドリーは、フランス代表MFマイケル・オリーセの獲得を諦めていないようだ。

2024年夏にバイエルン・ミュンヘンへ加入し、これまで公式戦122試合で54ゴール61アシストを記録してきたオリーセ。フランス代表でも絶対的な主力選手に成長し、今夏のワールドカップでは7アシストを残した他、ジネディーヌ・ジダン監督新体制となってからの5試合はすべて直接ゴールに絡んでいる（5ゴール2アシスト）。

そんな24歳MFは移籍市場でも大きな注目を集めており、特にレアル・マドリーが熱心な関心を寄せていることが伝えられている。バイエルン側は放出を断固として拒否しているようだが、それでも獲得を諦めていないようだ。

フランス『レキップ』によると、バイエルンは夏の移籍市場からのスタンスを崩しておらず、絶対的な主力選手を手放すつもりは一切ない模様。5億ユーロ（約883億円）のオファーでも検討の対象外とする構えであり、放出は考えていないという。そして現在は、2029年までとなっている現行契約の延長に向けて動いていると伝えられている。

広告 広告

しかしこの5億ユーロという金額は、正式な契約条項ではない模様。そのため、バイエルンとの契約延長交渉が難航した場合、大幅に下回る金額で獲得が可能になる可能性もあるとのこと。こうした状況を見て、レアル・マドリーは実現が難しいことを理解しつつも、依然として強い関心を寄せているようだ。今後の動向に注目が集まっている。