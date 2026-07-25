新生レアル・マドリー、初戦の使用システムは4-3-3…規律立ったプレーを見せる。モウリーニョは「緊張感を持てよ！」と連呼

今季、ジョゼ・モウリーニョ監督が再び指揮を執るレアル・マドリーが、最初のテストマッチを終えている。

プレシーズンをスタートさせて1週間……新生モウ・マドリーは25日に今季初の親善試合アルコルコン戦に臨んだ。

バルデベバス練習場内にあるBチームの本拠地アルフレド・ディ・ステファノで行われた同試合で、モウリーニョ監督は4-3-3のシステムを使用。すでに練習に励んでいるトップチームの10選手の内、9選手をスタメンに含めている（外れたのは合流後、2回しか練習に取り組めていないMFバルベルデ）。全スタメンはGKルニン、DFトレント、ラウール・アセンシオ、ハウセン、カレーラス、MFセステロ、カマヴィンガ、ギュレル、FWマスタントゥオノ、ゴンサロ、ガブリ・バレーロ。

立ち上がりから主導権を握ったマドリーは、51分にマスタントゥオノがPKを獲得。ゴンサロが蹴りたがっていたが、ギュレルがボールを離さずにそのままキッカーを務める。しかしトルコ代表MFがフェイントを入れてから放ったシュートは、GKオリオルに止められている。

試合は0-0のまま進んでいき、マドリーは81分に再びPKを奪取。途中出場のジャニェスがキッカーを務め、見事シュートを決め切った。結局、マドリーはこのリードを維持して、モウリーニョ監督第二次政権の初戦で白星を飾っている。

マドリー内で最もキレのあるプレーを見せていたのはマスタントゥオノ。またアンカーを務めたBチームのセステロも見事な判断力でゲームをコントロールし、ゴンサロの積極的かつ果敢な動き出しも目立った。とはいえ何よりも際立っていたのは、モウリーニョ監督が敷いた規律をしっかり守ってプレーする、チーム全体の姿だった。

なおモウリーニョ監督が試合中、最も繰り返していた言葉は「テンシオン（緊張）！」だった。ポルトガル人指揮官は「緊張感を持て！」と、チームに集中してプレーすることを促している。近年のマドリーは、選手たちのエゴが制御し切れていないと問題視されてきたが、モウリーニョ監督は流れを変えることができるのだろうか。