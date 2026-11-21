共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーがセルタ戦で“いつもの”劇的逆転勝利を果たした。

広告

21日のラ・リーガ第13節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのセルタ戦を2-1で制した。

バルセロナ、ラシン、AEKアテネ、バレンシア……怒涛のアウェー4連戦に全勝し、公式戦8連勝で代表ウィークを迎えていたマドリー。ベルナベウでの試合はじつに1カ月ぶりだ。

ヴィニシウスが4試合の出場停止処分を終えて、同選手と好調ディオマンデのどちらが左ウィングを務めるかに注目が集まっていたが、モウリーニョ監督は継続して後者の方を先発させた（ミッドウィークにチャンピオンズリーグ・PSV戦があるためにどちらがレギュラーとは言い難いが……）。マドリーの全スタメンはGKクルトワ、DFトレント、コナテ、ハウセン、カレーラス、MF後列ベルナルド・シウバ、カマヴィンガ、前列ギュレル、ベリンガム、ディオマンデ、FWエンバペで、フォーメーションは4-3-3。

試合はキックオフから6分後に動いた。ゴールを決めたのはセルタだ。ハビ・ガランが左サイドを突破して、ペナルティーエリア内左に駆け込むウィリオットにスルーパス。ウィリオットの横パスをドゥランが右足で押し込んでいる。マドリーのDFラインはセルタの3トップに気を取られて片方のサイドに傾き、ハビ・ガランをフリーにしてしまっていた。

広告 広告

ビハインドを負ったマドリーは反撃を仕掛けるも、セルタの3-4-3システムを前に苦戦。攻め込んでも5バックで対応されてスペースを見つけられず、守備では相手の3トップに揺さぶられ続けた。気になるのはトレントで、守備ではポジショニングと純粋な守りの強度に難があり、攻撃ではギュレルとの連係が取れていなかった。

Related Topics

苦しむマドリーだったが、37分に千載一遇のチャンスを迎える。ディオマンデのスルーパスをペナルティーエリア内で受けたエンバペが、ハビ・ロドリゲスにつかまれてPKを獲得。しかしエンバペが放ったシュートは、クロスバーの上へ飛んでいる。前半は結局0-1のまま終了し、観客は軽くブーイングを浴びせていた。

後半もマドリーが攻めあぐねる状況は変わらず、モウリーニョ監督は57分に一気の交代カードを3枚切る。カレーラス、トレント、ベルナルド・シウバを下げてククレジャ、バルベルデ、ヴィニシウスを入れた。

広告

セルタのカウンターにさらされながらも攻勢を強めるマドリーは、66分に同点に追いつく。ペナルティーエリア浅い位置で左のヴィニシウスから、エンバペを経由して真ん中のベリンガムにボールを繋ぎ、背番号5がグラウンダーのシュートを沈めている。ベリンガムは今季ラ・リーガ5点目。

モウリーニョ監督は71分にディオマンデをエンドリッキ、79分にカマヴィンガをエスピに代えて交代枠を使い切る。そして85分、またも“スーパーサブ”エスピがゴールを決めた！ 左サイドのヴィニシウスがクロスを送り、21歳FWがヘディングシュート。これはGKラドゥに弾かれたが、そのこぼれ球を自ら押し込んでいる。エスピの今季の出場時間は60分前後だが、これが4ゴール目と驚異の得点率を誇っている。またヴィニシウスは2ゴールの起点になるなど、途中出場から活躍を見せた。

広告

クラブの伝統である劇的逆転に「コモ・ノ・テ・ボイ・ア・ケレール（どうして愛さずにいられようか）」が叫ばれるベルナベウ。マドリーは1点リードを保ったまま試合終了のホイッスルを迎え、ラ・リーガ6連勝、公式戦9連勝を果たした。同チームは首位バルセロナと勝ち点を33で並んでいる。

後半に怒涛の攻撃を見せて逆転したマドリーだが、活路を切り開いたのはヴィニシウスだった。出場する直前から気持ちに火がついていた同選手は、ドリブルを仕掛け、DFラインを押し込み、クロスを送り……と、セルタの5バックを攻略するきっかけとなっている。エンバペとの共存問題を抱えながらも、起用法次第ではやはりマドリーにとって強力な武器になりそうだ。

広告

現地取材＝相良未来