ベルナルド・シウバ、レアル・マドリーのビルドアップを救う男…「モウには前線4枚に最高のボールを届けるよう言われている」

12日のラ・リーガ第5節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのラージョ・バジェカーノ戦を4-1で制したレアル・マドリー。この試合の前半、チームの攻撃に流動性を加えたのが、MFベルナルド・シウバだ。

14分にキリアン・エンバペがPKで先制点を決め、17分にDFアルバロ・カレーラス、35分にMFジュード・ベリンガムが加点して3-0で試合を折り返したマドリー。後半には一気にペースを落としたが、MFアルダ・ギュレルの途中出場から主導権を握り返し、90分にエンバペのこの日2点目で勝利を果たした。

この日、傑出したパフォーマンスを見せた一人が、ベルナルド・シウバだ。今夏にマンチェスター・シティとの契約が切れ、マドリーにフリーで加わったポルトガル代表MFは、ピッチが俯瞰で見えているかのような卓越したポジショニングと判断の早いパスでチームのビルドアップを支え、カレーラス、ベリンガムの得点場面ではプレーの起点にもなった。MFトニ・クロース、MFルカ・モドリッチの退団以降、ビルドアップの機能性が著しく失われていたマドリーにとって、かけがえのない選手になりそうだ。

なおベルナルド・シウバ本人はラージョ戦後、『レアル・マドリーTV』とのインタビューでチームへの適応具合、ジョゼ・モウリーニョ監督からの指示について言及。チームを助けることで、自分自身も輝くことが目標のようだ。

「僕にとって新しい経験であり、まだチームメートのことやプレー方法を理解している段階だ。今の自分はチームを助け、適応するためのプロセスの途中にいる。でも、とても幸せだよ。セビージャでの試合（0-1で敗れたベティス戦）以外、チームはとても良いプレーを見せている」

「ダブルボランチの一角としてプレーするとき、モウから指示されていること？ ボールを保持しているときには、何よりもビルドアップを助けること、プレーに流動性を与えることを求められている。ヴィニ、ベリンガム、エンバペ、ディオマンデとドリブル突破の質が高い4選手に対して、最高のコンディションでボールが届けられるようにね。彼らにボールが届けることが重要なんだ」

「チームを助けるために、最高の自分を引き出したい。そのために努力し続けるよ」