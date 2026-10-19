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Ryo Mika

「マドリーがバルサに勝つのは不可能。個人頼みのチームが最高のチームと対峙するのだから」識者が持論

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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリーは、ラ・リーガ第10節でバルセロナと対戦する。

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レアル・マドリーの現状について、現役時代にプレミアリーグで活躍したトロイ・ディーニー氏が語った。


18日のラ・リーガ第9節で、セビージャと対戦したレアル・マドリー。ヴィニシウス・ジュニオールを出場停止で欠く中、30分にアルダ・ギュレルが見事なゴールを突き刺して先制すると、37分にはキリアン・エンバペが追加点を奪う。さらに後半にはエンバペ、ヤン・ディオマンデのゴールが生まれ、最終的に4-1で快勝を収めた。


見事な勝利で3連勝を飾ったレアル・マドリーについて、ディーニー氏が『CBS Sports』で持論を展開。1ゴール1アシストを記録したディオマンデを称賛しつつ、出場停止中のヴィニシウスについて語っている。


「ディオマンデが見事なパフォーマンスを見せた今、ジョゼ・モウリーニョ（監督）は出場停止が明けるヴィニシウスをどう扱うか、難しい決断を迫られることになるだろう。ヴィニシウスが出場せず、ベンチに座っているという状況は問題だ。最近の彼は期待外れであり、『もっとできるはずなのに』というフラストレーションを感じさせる。特にディオマンデの今のプレーレベルを考えれば、ヴィニシウスがこのままの調子でプレーし続けられるとは思わないね」


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レアル・マドリーは、21日にチャンピオンズリーグでRBライプツィヒと対戦した後、25日には第10節でバルセロナと対戦する。開幕9連勝で首位を独走する宿敵との今季最初のクラシコに挑むが、ディーニー氏は以下のように予想した。


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「バルセロナに勝つのは不可能だろう。個々の選手に頼るチームが、最高のチームと対峙するのだからね。モウリーニョのことだし、レッドカードが出るような展開もあり得るかもしれないよ」

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News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.