「マドリーがバルサに勝つのは不可能。個人頼みのチームが最高のチームと対峙するのだから」識者が持論

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリーは、ラ・リーガ第10節でバルセロナと対戦する。

広告





レアル・マドリーの現状について、現役時代にプレミアリーグで活躍したトロイ・ディーニー氏が語った。





18日のラ・リーガ第9節で、セビージャと対戦したレアル・マドリー。ヴィニシウス・ジュニオールを出場停止で欠く中、30分にアルダ・ギュレルが見事なゴールを突き刺して先制すると、37分にはキリアン・エンバペが追加点を奪う。さらに後半にはエンバペ、ヤン・ディオマンデのゴールが生まれ、最終的に4-1で快勝を収めた。





見事な勝利で3連勝を飾ったレアル・マドリーについて、ディーニー氏が『CBS Sports』で持論を展開。1ゴール1アシストを記録したディオマンデを称賛しつつ、出場停止中のヴィニシウスについて語っている。





「ディオマンデが見事なパフォーマンスを見せた今、ジョゼ・モウリーニョ（監督）は出場停止が明けるヴィニシウスをどう扱うか、難しい決断を迫られることになるだろう。ヴィニシウスが出場せず、ベンチに座っているという状況は問題だ。最近の彼は期待外れであり、『もっとできるはずなのに』というフラストレーションを感じさせる。特にディオマンデの今のプレーレベルを考えれば、ヴィニシウスがこのままの調子でプレーし続けられるとは思わないね」





広告 広告

レアル・マドリーは、21日にチャンピオンズリーグでRBライプツィヒと対戦した後、25日には第10節でバルセロナと対戦する。開幕9連勝で首位を独走する宿敵との今季最初のクラシコに挑むが、ディーニー氏は以下のように予想した。





「バルセロナに勝つのは不可能だろう。個々の選手に頼るチームが、最高のチームと対峙するのだからね。モウリーニョのことだし、レッドカードが出るような展開もあり得るかもしれないよ」

▶CL/EL26-27もWOWOWが中継・ライブ配信！大幅値下げの「シーズンパス」販売中！