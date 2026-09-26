アトレティコFWバエナ「モウリーニョの紙吹雪ショーは負けを認められない態度から起きる癇癪」

アトレティコ・マドリーのFWアレックス・バエナがジョゼ・モウリーニョに強烈な皮肉を送った。スペイン『Telemadrid』が伝えている。

20日に行われたラ・リーガ第7節で、アトレティコ・マドリーとのダービーマッチに挑んだレアル・マドリー。しかし前半から苦しい展開が続くと、後半開始早々にハウセンがボックス内でのファウルでPKを献上し、さらにVARレビューで一発退場に。このPKから失点すると、59分には追加点を許し、終盤にリュディガーがなんとか1点を返したが、1-2で敗れている。

試合後にジョゼ・モウリーニョ監督が「主審は哀れな男。彼を指名した人々を祝福する」と強烈な批判を行っていた。これについてアトレティコのディエゴ・シメオネ監督は「誰かがその敬意の線を越えたら、それは容認できない。その線を越えてはならない」と話していたが、バエナも続いている。





「負けたから文句を言っているんだ。もし逆の立場だったら、審判をめぐるこの物議についてこれほど話題にはならなかっただろう。いつもこうなんだ。レアル・マドリーがアトレティコに負けると、自分たちの問題に向き合うのではなく、他のことに目を向けようとするんだ。癇癪か？ そう思えるね。紙片を撒き散らすあのパフォーマンスは、まさに癇癪であり、負けを認められない態度だと思う」