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リーグ・アン
team-logoRCランス
Stade Bollaert-Delelis
team-logoリヨン
2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月10日】RCランスvsリヨンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第6節

RCランス 対 リヨン
RCランス
リヨン
リーグ・アン

【中村敬斗所属】2026-27リーグアン第6節、RCランスvsリヨンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのリーグアン第6節が日本時間2026年10月10日(土)に開催。RCランスと、中村敬斗が所属するリヨンが対戦する。

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本記事では、RCランスvsリヨンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

RCランスvsリヨン｜試合日程・キックオフ時間

RCランスvsリヨンは、日本時間10月10日(土)にRCランスのホーム、スタッド・ボラルト・デレリスで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第6節
  • 日時：2026年10月10日(土) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：RCランスvsリヨン
  • 会場：スタッド・ボラルト・デレリス
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RCランスvsリヨン｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第6節のRCランスvsリヨンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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RCランスvsリヨンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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RCランスvsリヨン｜チーム情報

RCランス vs リヨン 予想スタメン

3-4-2-1
RCランス crest
RCランス
RCL
フォーメーション
リヨン crest
リヨン
OL
4-2-3-1
ロビン・リセールロビン・リセールジャン＝クレール・トディボジャン＝クレール・トディボteam-logoピエール＝イスマエロ・ガニウteam-logoキリアン・アントニオteam-logoミカエル・キュイザンスヤシン・ティトラウイヤシン・ティトラウイフロリアン・トヴァンフロリアン・トヴァンteam-logoマシュー・ウドルフラニョ・イヴァノヴィッチフラニョ・イヴァノヴィッチルーベン・アギラールルーベン・アギラールオドソンヌ・エドゥアールオドソンヌ・エドゥアールドミニク・グレイフドミニク・グレイフアブネル・ヴィニシウスアブネル・ヴィニシウスムサ・ニアカテムサ・ニアカテフェリックス・バハーフェリックス・バハーザカリー・アテカメザカリー・アテカメタイラー・モートンタイラー・モートンコランタン・トリッソコランタン・トリッソパヴェル・シュルツパヴェル・シュルツエルネスト・ヌアマエルネスト・ヌアママッズ・ビストルップマッズ・ビストルップロイス・オペンダロイス・オペンダ
リヨン crest
リヨン
OL
3-4-2-1
RCランス

先発メンバー

リヨン

マネージャー

  • ヤニック・カユザック
  • パウロ・フォンセカ

成績

RCL

RCL - 直近成績

STR
2-1
FCL
0-1
SLP
2-3
LEM
2-2
ASM
2-1
得点（失点）
7/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
OL

OL - 直近成績

LEH
1-1
AJA
3-1
PAR
0-0
AND
1-2
REN
4-0
得点（失点）
10/3
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

RCランスドローリヨン
3
1
1
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
0
RCランス badge
RCランス
RCL
4
終了
クープ・ドゥ・フランス
リヨン badge
リヨン
OL
2
RCランス badge
RCランス
RCL
2
終了
リーグ・アン
RCランス badge
RCランス
RCL
0
リヨン badge
リヨン
OL
1
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
1
RCランス badge
RCランス
RCL
2
終了
リーグ・アン
RCランス badge
RCランス
RCL
0
リヨン badge
リヨン
OL
0
終了
8得点4
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
モナコモナコASM
541083+513
2
リヨンリヨンOL
5320102+811
3
パリFCパリFCPAR
532083+511
4
リールリールLIL
531184+410
5
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
531189-110
6
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
522187+18
7
アンジェアンジェSCO
521265+17
8
ストラスブールストラスブールSTR
5212101007
9
ル・マンル・マンLEM
51319906
10
オセールオセールAJA
5203712-56
11
ブレストブレストB29
512278-15
12
ロリアンロリアンFCL
512256-15
13
トゥールーズトゥールーズTFC
512279-25
14
ニースニースNCE
512236-35
15
RCランスRCランスRCL
51139904
16
トロワトロワTRO
5113411-74
17
マルセイユマルセイユOM
510478-13
18
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
502347-32
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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