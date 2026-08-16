日本時間2026年8月17日(月)に行われるトロフェ・デ・シャンピオン(フランススーパーカップ)で、2025-26シーズンのクープ・ドゥ・フランス優勝のRCランスと、リーグ・アン優勝のパリ・サンジェルマンが対戦する。

本記事では、RCランスvsパリ・サンジェルマンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ランスvsPSG｜試合日程・キックオフ時間

RCランスvsパリ・サンジェルマンは、日本時間8月17日(月)にランスのホーム、スタッド・フェリックス・ボラールで開催される。

大会：トロフェ・デ・シャンピオン

日時：2026年8月17日(月)3:45キックオフ／日本時間

対戦：RCランス vs パリ・サンジェルマン

会場：スタッド・フェリックス・ボラール

ランスvsPSG｜放送・配信予定

トロフェ・デ・シャンピオンのRCランスvsパリ・サンジェルマンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ランスvsPSGのおすすめ視聴方法

トロフェ・デ・シャンピオンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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DAZN

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ランスvsPSG チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表