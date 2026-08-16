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スーパーカップ
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トロフェ・デ・シャンピオンをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【8月17日】RCランスvsパリ・サンジェルマンvsマルセイユのテレビ放送・ネット配信予定｜トロフェ・デ・シャンピオン

スーパーカップ
ランス 対 パリ・サンジェルマン
ランス
パリ・サンジェルマン

トロフェ・デ・シャンピオン(仏スーパー杯)、RCランス対パリ・サンジェルマンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年8月17日(月)に行われるトロフェ・デ・シャンピオン(フランススーパーカップ)で、2025-26シーズンのクープ・ドゥ・フランス優勝のRCランスと、リーグ・アン優勝のパリ・サンジェルマンが対戦する。

【仏スーパー杯】DAZNでトロフェ・デ・シャンピオンをライブ配信！今すぐ視聴

本記事では、RCランスvsパリ・サンジェルマンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ランスvsPSG｜試合日程・キックオフ時間

RCランスvsパリ・サンジェルマンは、日本時間8月17日(月)にランスのホーム、スタッド・フェリックス・ボラールで開催される。

  • 大会：トロフェ・デ・シャンピオン
  • 日時：2026年8月17日(月)3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：RCランス vs パリ・サンジェルマン
  • 会場：スタッド・フェリックス・ボラール

【仏スーパー杯】DAZNでトロフェ・デ・シャンピオンをライブ配信！今すぐ視聴

ランスvsPSG｜放送・配信予定

トロフェ・デ・シャンピオンのRCランスvsパリ・サンジェルマンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【仏スーパー杯】DAZNでトロフェ・デ・シャンピオンをライブ配信！をライブ配信！今すぐ視聴

ランスvsPSGのおすすめ視聴方法

トロフェ・デ・シャンピオンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

【仏スーパー杯】DAZNでトロフェ・デ・シャンピオンをライブ配信！

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DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。

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ランスvsPSG チーム情報

ランス vs パリ・サンジェルマン 予想スタメン

ランスHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPSG
40
ロビン・リセール
3
マイク・ナヴロツキ
32
キリアン・アントニオ
25
ピエール＝イスマエロ・ガニウ
21
アマドゥ・ハイダラ
23
サウド・アブドゥルハミド
20
フラニョ・イヴァノヴィッチ
9
トルガン・アザール
5
アンドリヤ・ブラトヴィッチ
10
フロリアン・トヴァン
11
オドソンヌ・エドゥアール
39
マトヴェイ・サフォノフ
2
アクラフ・ハキミ
12
リュカ・ディーニュ
4
ルーカス・ベラウド
6
イリア・ザバルニー
87
ジョアン・ネヴェス
17
ヴィティーニャ
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
14
デジレ・ドゥエ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
10
ウスマン・デンベレ

4-3-3

PSGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

RCL
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

PSG
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

RCL

直近の 5 試合

PSG

0

勝利

0

引分け

5

勝利

2

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

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