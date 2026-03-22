ラッシュフォードの状況一変？バルセロナ、55億円の買取見送りか…すでに別の選択肢を検討とも

バルセロナは、イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの買取を躊躇しているようだ。

昨夏の移籍市場で、マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへレンタルで加入したラッシュフォード。新天地では最初の公式戦20試合で7ゴール8アシストを記録するなど主力の1人として輝きを放ち、1月頭にはバルセロナが3000万ユーロ（約55億円）の買取オプションを行使する決断を下したことが報じられていた。

スペイン『マルカ』によると、バルセロナは1月頭に3000万ユーロの買取オプションを「妥当な金額」と考えていた模様。しかし、デコSD（スポーツダイレクター）は今後数カ月のパフォーマンスを見極めたいと考え、オプションの行使を見送ったようだ。

そして、状況が一変したとのこと。ラッシュフォードは直近15試合で3ゴール1アシストにとどまっており、直近のセビージャ戦やニューカッスル戦は出場機会もなし。デコSDは不安定なパフォーマンスを問題視しており、将来に関して疑問を抱いているという。

さらに、デコSDは現時点で最終的な決断は下していないものの、買取オプションを行使しない場合に備えて別の選択肢も検討している模様。権利の一部を保有するアブデ・エザルズリ（レアル・ベティス）とヤン・ヴィルジリ（マジョルカ）の状況を注視しており、さらに先週末にはアンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ）の視察にスカウトを派遣していたと伝えられている。

なおイギリス複数メディアの報道によると、マンチェスター・U側はラッシュフォードに関して「買取か返却か」の2択しかないと明言。数日前に再選が決まったジョアン・ラポルタ会長が1年間のレンタル延長を示唆したものの、この選択肢は「実現不可能」と見られているようだ。今後の動向に注目が集まっている。