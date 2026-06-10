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【W杯】カタールvsスイスはDAZNでライブ＆見逃し配信！7/20まで割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【6月14日】カタールvsスイスの地上波テレビ放送・ネット配信予定｜FIFAワールドカップ2026

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カタール 対 スイス
カタール
スイス

2026年6月14日(日)に開催されるFIFAワールドカップ グループB第1節、カタール対スイスの地上波中継・BSテレビ放送・DAZNネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月14日(日)に開催されるグループB組第1節で、カタールとスイスが対戦する。

【W杯グループB】カタールvsスイスはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、カタールvsスイスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

カタールvsスイス｜試合日程・キックオフ時間

グループリーグB組第1節のカタールvsスイスは、日本時間6月14日(日)にアメリカ・カリフォルニア州にあるサンフランシスコベイエリアスタジアムで開催される。

  • 大会：FIFAワールドカップ2026 グループB組第1節
  • 日時：2026年6月14日(日)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：カタール vs スイス
  • 会場：サンフランシスコベイエリアスタジアム（カリフォルニア州サンタクララ）

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

カタールvsスイス｜地上波中継・BSテレビ放送・ネット配信

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NHK BSプレミアム4K録画(16:00～)

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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カタールvsスイスのおすすめ視聴方法

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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