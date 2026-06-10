FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月14日(日)に開催されるグループB組第1節で、カタールとスイスが対戦する。

本記事では、カタールvsスイスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

カタールvsスイス｜試合日程・キックオフ時間

グループリーグB組第1節のカタールvsスイスは、日本時間6月14日(日)にアメリカ・カリフォルニア州にあるサンフランシスコベイエリアスタジアムで開催される。

大会：FIFAワールドカップ2026 グループB組第1節

日時：2026年6月14日(日)4:00キックオフ／日本時間

対戦：カタール vs スイス

会場：サンフランシスコベイエリアスタジアム（カリフォルニア州サンタクララ）

カタールvsスイス｜地上波中継・BSテレビ放送・ネット配信

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