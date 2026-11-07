ソニーの家庭用ゲーム機「PlayStation 5(PS5)」は2020年11月の発売から約6年が経過し、次世代機「PlayStation 6(PS6)」の登場も噂されている。

本記事では、PS5・PS5 Proを今から購入しても遅くないのか、現行モデルの価格や違い、PS6の発売時期・性能に関する最新情報を紹介する。

PS5・PS5 Proを今から購入するのは遅い？

2026年11月時点では、PS5・PS5 Proを購入するのはまだ遅くない。PS6の発売日は正式発表されておらず、PS5向けには2027年以降も新作ゲームが予定されているためだ。

2026年9月には「Marvel's Wolverine」がPS5向けに発売。2027年には「ファイナルファンタジーVII リベレーション」「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」などの登場が予定されている。

また、ソニーは2026年10月に、通常のPS5向けにもAIを活用した画像アップスケーリング技術「QSSR」を導入。「Marvel's Wolverine」など一部タイトルに対応しており、現行機の機能拡張も続いている。

一方、PS6の発売後にPS5向けゲームがいつまで発売されるか、サポートがいつ終了するかは発表されていない。次世代機を待つ必要があるかは、今遊びたいタイトルや予算によって判断したい。

PS5・PS5 Proの違いは？現行モデルの価格・性能比較

ソニーは2026年4月2日(木)にPS5シリーズの希望小売価格を改定した。一方、日本国内向けの「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」は55,000円(税込)を維持している。

モデル 希望小売価格(税込) 特徴 ディスクドライブ PS5 デジタル・エディション 日本語専用 55,000円 825GB SSD

日本語/日本アカウント専用 別売り PS5 デジタル・エディション 89,980円 通常のPS5性能

ディスク非搭載 別売り PS5 97,980円 通常のPS5性能

パッケージ版に対応 標準搭載 PS5 Pro 137,980円 2TB SSD

PSSR

描画性能を強化 別売り

※価格はメーカー希望小売価格。店舗での販売価格・在庫は異なる場合がある。

■PS5 デジタル・エディション 日本語専用は55,000円

最も価格を抑えやすいのは「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」だ。通常のPS5と基本的なゲーム処理性能は共通で、ダウンロード版のPS5・PS4ゲームを遊べる。

ただし、本体言語は日本語に限られ、国・地域を日本に設定したPlayStationアカウントでのみ利用可能。ストレージは825GBで、パッケージ版を遊ぶ場合は対応するディスクドライブを別途購入する必要がある。

なお、同価格の新色「ミッドナイト ブラック 日本語専用」も2026年11月19日(木)に発売予定となっている。

■PS5 Proは画質・フレームレートを重視する人向け

「PS5 Pro」はGPUの性能強化に加え、レイトレーシングやAIによる高解像度化技術「PSSR」に対応。2TBのSSDを搭載し、対応タイトルでは高画質と滑らかな動作の両立を目指したゲーム体験が可能だ。

2026年にはPSSRの改良も進み、対応するゲームの画質改善が続いている。ただし、すべてのPS5ゲームで同じ効果が得られるわけではない。4Kテレビや高リフレッシュレート対応ディスプレイを使い、画質にこだわる人に向いている。

PS5 Proにはディスクドライブが標準搭載されないため、パッケージ版を利用する場合は別売りのドライブが必要だ。

PS6の発売日はいつ？2027年・2028年発売説はある？

PS6の正式な発売日や予約開始日は、2026年11月時点で発表されていない。

ソニーは2026年5月の業績説明会で、次世代プラットフォームの発売時期と価格は未決定と説明。同ねん11月5日(木)の業績説明会でも、次世代プラットフォームの準備を進める方針を示したが、具体的な発売時期は明らかにしていない。

一方、業界関係者やゲーム関連メディアの間では、2027年後半から2028年頃の発売説が伝えられている。現時点ではいずれも正式発表ではなく、発売年が確定したわけではない。

PS6のスペック・性能は？PS5やPS5 Proから進化する？

大前提として、PS6のCPU・GPU・メモリ容量などの正式な仕様は未発表だ。一部のリーク報道ではAMD製の新世代チップを採用し、グラフィック性能やAI処理が向上するとの予想がある。

注目の報道では、ゲームの描画性能がPS5の約2倍になるとのリークもあるが、実際の画質やフレームレートはゲームの設計や描画設定によって変わる。PS6で全タイトルが4K・120fpsに対応するなどの性能は確認されていない。

なお、ソニーとAMDは画像処理技術の共同開発「Project Amethyst」を進めている。ただし、そこで開発された技術がPS6にどのような形で搭載されるかは明らかになっていない。

性能 PS5 PS5 Pro PS6(噂・予想) CPU AMD Zen 2系 AMD Zen 2系 AMD Zen 6系と報道 GPU AMD RDNA系 描画性能を強化したGPU AMD RDNA 5系と報道 メモリ GDDR6・16GB GDDR6・16GB GDDR7・30GBと報道 ストレージ SSD 2TB SSD 未発表 AIアップスケーリング QSSR(対応作品) PSSR(対応作品) 未発表 発売日 2020年11月12日 2024年11月7日 未発表

※PS6に関してはリーク報道に基づく予想。正式な仕様とは大きく異なる可能性があります。

PS6の価格はいくら？PS5・PS4ソフトとの互換性は？

PS6の日本国内価格は未発表だ。PS5 Proの希望小売価格は137,980円(税込)となっているが、次世代機がそれを上回るかどうかは確定していない。

また、PS6でPS5・PS4向けのゲームソフトが遊べるかどうかも正式発表されていない。後方互換性を備えるとの報道はあるものの、ダウンロード版・ディスク版の対応範囲や周辺機器の互換性は不明だ。

PS5を今買うべき？PS6を待つべき？

PS6の発売時期が未定のため、すでに遊びたいPS5ゲームがある場合は、今からPS5シリーズを購入する選択肢がある。2027年後半から2028年頃にPS6発売との予想も報じられているが、場合によっては様々な要素により数年単位で遅くなる可能性も。いずれPS6に乗り換える場合でもPS5あるいはPS5 Proを中古買取店に売る選択肢もあるため、すぐにでも遊びたいゲームソフトがある方は購入を検討するのも選択肢の一つだ。

なお、ソニーは2028年1月以降に新たに発売するPlayStation用ゲームをダウンロード版のみで販売する方針も案内している。すでに発売されたディスク版のゲームは引き続き利用可能だが、長期的に利用する場合はダウンロード版中心の運用も検討したい。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

※本記事の情報は2026年11月時点。PS6の発売日・価格・スペックに関するリーク情報は、ソニーの公式発表によって変更・否定される可能性があります。