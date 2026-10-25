あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
リーグ・アン
team-logoパリ・サンジェルマン
Parc des Princes
team-logoリヨン
2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月26日】パリ・サンジェルマンvsリヨンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第8節

パリ・サンジェルマン 対 リヨン
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン
リヨン

2026-27リーグアン第8節、パリ・サンジェルマンvsリヨンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがリーグアン独占配信！
minamino

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンもリーグアン配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら

2026-27シーズンのリーグアン第8節が日本時間2026年10月26日(月)に開催。パリ・サンジェルマンと、中村敬斗が所属するリヨンが対戦する。

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、パリ・サンジェルマンvsリヨンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

パリ・サンジェルマンvsリヨン｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsリヨンは、日本時間10月26日(月)にパリ・サンジェルマンのホーム、パルク・デ・プランスで開催される。

なお中村敬斗は前節レッドカードを受けており、出場停止となる。

  • 大会：2026-27リーグアン第8節
  • 日時：2026年10月26日(月)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：パリ・サンジェルマンvsリヨン
  • 会場：パルク・デ・プランス
2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

パリ・サンジェルマンvsリヨン｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第8節のパリ・サンジェルマンvsリヨンは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN (年間プランがおすすめ)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

パリ・サンジェルマンvsリヨンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してリーグアンを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

パリ・サンジェルマンvsリヨン｜チーム情報

パリ・サンジェルマン vs リヨン 予想スタメン

4-3-3
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
page.match.formation.title
リヨン crest
リヨン
OL
4-2-3-1
マトヴェイ・サフォノフマトヴェイ・サフォノフリュカ・エルナンデスリュカ・エルナンデスウォーレン・ザイール＝エメリウォーレン・ザイール＝エメリリュカ・ディーニュリュカ・ディーニュイリア・ザバルニーイリア・ザバルニージョアン・ネヴェスジョアン・ネヴェスドロ・フェルナンデスドロ・フェルナンデスルーカス・ベラウドルーカス・ベラウドマグネス・アクリウシェマグネス・アクリウシェフェラン・トーレスフェラン・トーレスウスマン・デンベレウスマン・デンベレレミ・デカンレミ・デカンムサ・ニアカテムサ・ニアカテアブネル・ヴィニシウスアブネル・ヴィニシウスザカリー・アテカメザカリー・アテカメクリントン・マタクリントン・マタマッズ・ビストルップマッズ・ビストルップジュリアン・デュランビルジュリアン・デュランビルタナー・テスマンタナー・テスマンノア・ナーティノア・ナーティカイル・ブダシュカイル・ブダシュコランタン・トリッソコランタン・トリッソ
リヨン crest
リヨン
OL
4-3-3
パリ・サンジェルマン

先発メンバー

リヨン

マネージャー

  • ルイス・エンリケ
  • パウロ・フォンセカ

成績

PSG

PSG - 直近成績

OM
1-2
LEM
3-1
MCI
2-4
STR
1-3
BAR
4-2
得点（失点）
16/7
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
5/5
OL

OL - 直近成績

REN
4-0
RCL
2-1
CRY
3-2
NCE
2-1
TSG
3-0
得点（失点）
10/8
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

パリ・サンジェルマンドローリヨン
4
0
1
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
1
リヨン badge
リヨン
OL
2
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
2
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
3
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
2
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
3
終了
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
3
リヨン badge
リヨン
OL
1
終了
クープドゥフランス
リヨン badge
リヨン
OL
1
パリ・サンジェルマン badge
パリ・サンジェルマン
PSG
2
終了
12得点8
2.5 得点以上の試合5/5
両チームとも得点を挙げた5/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
リヨンリヨンOL
7421135+814
2
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
7421149+514
3
リールリールLIL
7421105+514
4
パリFCパリFCPAR
8422139+414
5
モナコモナコASM
7421106+414
6
RCランスRCランスRCL
84131612+413
7
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
74121514+113
8
ロリアンロリアンFCL
732276+111
9
ニースニースNCE
8323810-211
10
マルセイユマルセイユOM
73041410+49
11
ブレストブレストB29
82331412+29
12
トゥールーズトゥールーズTFC
72321211+19
13
オセールオセールAJA
73041117-69
14
ストラスブールストラスブールSTR
72141215-37
15
アンジェアンジェSCO
7214915-67
16
ル・マンル・マンLEM
71331015-56
17
トロワトロワTRO
7115516-114
18
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
7025511-62
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー