PSG対リヨンはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのリーグ・アン第8節が日本時間2026年10月25日(日)に開催。スター軍団のパリ・サンジェルマンと中村敬斗が所属するリヨンが対戦する。
本記事では、PSGvsリヨンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
PSG vs リヨンはいつ？何時から？
2026-27シーズンのリーグ・アン第8節が日本時間2026年10月25日(日)に開催。パリ・サンジェルマンと中村敬斗が所属するリヨンが対戦する。
キックオフは現地時間20:45、日本時間では28:45（26日4:45）を予定。中村敬斗は前節退場のため今節は出場停止。リヨンは主力選手なしで、王者に挑むこととなる。
項目
内容
対戦カード
PSG vsリヨン
大会
リーグ・アン第8節
日程
2026年10月25日(日)
日本時間
28:45キックオフ
現地時間
20:45キックオフ
会場
パルク・デ・プランス
日本人所属選手
中村敬斗(リヨン)
PSG vsリヨンの中継予定は？
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