プロ野球ドラフト会議2026の候補は？菰田陽生や鈴木泰成など注目選手を一覧で紹介

プロ野球12球団が有望な新人選手の獲得を懸けて競い合う「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、2026年10月22日(木)に開催される。

本記事では、プロ野球ドラフト会議2026の候補選手について紹介する。

プロ野球ドラフト会議2026の候補は？

2026年10月22日(木)、プロ野球12球団が有望な新人選手の獲得を懸けて競い合う『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD』が開催される。即戦力の大学生から将来性抜群の高校生まで、次代のスター候補たちが運命の日を迎える。

今ドラフトは、即戦力として期待される大学生投手に加え、高校生投手にも有望株がそろう「投手豊作」の年と見られている。なかでも注目を集めるのが、身長195cmの二刀流・菰田陽生(山梨学院高／投手・内野手)と、大学日本代表のエースとして即戦力の期待がかかる鈴木泰成(青山学院大／投手)だ。

高校生の注目株：菰田陽生（山梨学院高・投手／内野手）

高校生では、山梨学院高の菰田陽生が注目を集める。身長195cmの恵まれた体格を持ち、投手として最速152km/hを記録。打者としても高校通算30本を超える本塁打を放つ二刀流で、投打両面のポテンシャルが評価されている。

また、横浜高の織田翔希は最速157km/hを誇り、夏の甲子園では最速156km/hを計測した高校生右腕だ。プロ志望届を提出している一方、10月15日に大学進学を含む米国挑戦の意向を表明しており、その動向もドラフトの注目点となる。

大学生投手・即戦力候補

大学生投手では、青山学院大の鈴木泰成が中心的な存在だ。最速155km/hの直球に変化球を織り交ぜる右腕で、青学大のリーグ6連覇に貢献。大学日本代表でもエース格として活躍し、即戦力としての期待が高まっている。

ほかにも、最速158km/hを誇る亜細亜大の川尻啓人、最速156km/hの近畿大・宮原廉、関西大を54年ぶりの全日本大学野球選手権優勝に導いた左腕・米沢友翔らが上位候補に名を連ねる。

大学生野手の注目株

大学生野手では、青山学院大の渡部海が注目される。捕手として投手陣を支えながら、打撃でも勝負どころで存在感を発揮。青学大でのリーグ6連覇と4度の日本一を経験し、大学日本代表では主将も務めた。

明治大の榊原七斗は、走力と守備力に加え、コンタクト力と長打力も備える外野手だ。大学日本代表で2年連続して国際大会に出場し、今夏のWCBCでは打率.563を記録してMVPを受賞するなど、国際舞台でも結果を残している。

高校生・社会人・独立リーグ勢にも有望株

高校生では、高岡第一高の前田侑大が最速156km/hを記録する左腕として注目される。3年夏の富山大会では、9回20奪三振のノーヒットノーランを達成した。智辯学園高の左腕・杉本真滉も、選抜高校野球で準優勝に貢献した実戦派として評価を高めている。

社会人では、最速154km/hの直球を武器に復活を果たしたENEOSの長屋竣大。独立リーグでは、茨城アストロプラネッツの三浦遼大が最速155km/hを記録する右腕として注目される。

主なドラフト候補一覧

選手名 所属 ポジション 特徴・評価 菰田陽生 山梨学院高 投手・内野手 身長195cmの大型二刀流。投手として最速152km/h、打者として高校通算30本塁打超を記録 織田翔希 横浜高 投手 最速157km/hの高校生右腕。プロ志望届を提出し、米国挑戦の意向を表明 前田侑大 高岡第一高 投手 最速156km/hの左腕。富山大会で9回20奪三振のノーヒットノーランを達成 杉本真滉 智辯学園高 投手 最速149km/hの左腕。選抜高校野球で準優勝に貢献 鈴木泰成 青山学院大 投手 最速155km/h。大学日本代表でも活躍した右腕 川尻啓人 亜細亜大 投手 最速158km/hを誇る大型右腕 宮原廉 近畿大 投手 最速156km/h。力強い直球と高速スライダーが武器 米沢友翔 関西大 投手 関西大を全日本大学野球選手権優勝に導いた左腕 渡部海 青山学院大 捕手 守備力と勝負強い打撃を備える大学日本代表経験者 榊原七斗 明治大 外野手 俊足・強肩・打撃を兼ね備え、今夏のWCBCでMVPを受賞 長屋竣大 ENEOS 投手 最速154km/hの右腕。右肘手術から復帰し、上位候補として注目 三浦遼大 茨城アストロプラネッツ 投手 最速155km/hの救援右腕。今季は防御率0.84を記録

【中継局一覧】プロ野球ドラフト会議2026｜テレビ放送・ネット配信予定

プロ野球ドラフト会議2026は、ネット『U-NEXT』『DAZN』『TVer』がライブ配信。テレビ放送は地上波『TBS系列』とCS『スカイA』で生中継予定だ。

『TBS系列』では16:40から放送を開始するが、第1部は各球団の1巡目指名の生中継となる一方、第2部「THE 運命の1日」は2巡目の指名を会場から生中継するのみで、3巡目以降は随時の速報となる予定だ。『TVer』も『TBS系列』中継の同時ネット配信となる。

一方、『U-NEXT』は1巡目指名だけでなく育成選手の指名終了まで完全ライブ配信。スポーツライターの安倍昌彦氏が解説を担当するほか、見逃し配信にも対応している。

チャンネル 形態 中継時刻 内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 16:40～ 1巡目指名～育成枠指名終了まで完全ライブ配信 DAZN ネット 16:20～ 1巡目指名を中心に無料ライブ配信

パーティーライブ形式で2位以下も解説 スカイA 衛星放送 16:30～21:00 1巡目指名～育成枠指名終了まで生中継 ニッポン放送 ラジオ 16:45頃～ 全球団の1巡目指名確定まで生中継 TBS系列 地上波 16:40～19:54 1巡目・2巡目指名を生中継

(※3巡目以降は随時速報) TVer ネット 16:40～19:54 TBS系列の同時配信

※放送・配信局や中継内容は変更の可能性あり。最新情報は各チャンネル公式サイトよりご確認ください。

プロ野球ドラフト会議2026｜おすすめ視聴方法

【U-NEXT】一巡目～育成枠終了まで完全ライブ配信！無料トライアルあり

U-NEXT

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※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。