【2月24日】Prime Video Presents Live Boxing 7のテレビ放送/ネット配信予定・Amazon無料視聴方法

【ボクシング】Prime Video Presents Live Boxing 7の試合日程、テレビ放送/ネット配信予定、アマゾンプライムビデオ無料視聴方法などを紹介。試合の開始時間は？

2024年2月24日(土)に開催される「Prime Video Presents Live Boxing 7」についての情報を紹介していく。

本記事では、Prime Video Presents Live Boxing 7の日程、開始時間、放送/配信予定、視聴方法をまとめている。

Prime Video Presents Live Boxing 7の日程・開始時間

WBA世界バンタム級王者の井上拓真は初防衛戦として、前IBF世界スーパーフライ級王者で、WBA世界バンタム級9位のジェルウィン・アンカハスの挑戦を受ける。

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前WBO世界スーパーフライ級王者で、WBC世界バンタム級１位の中谷潤人は、初防衛を目指す王者のアレハンドロ・サンティアゴに挑戦。井上尚弥（大橋）、田中恒成（畑中）に続く、日本選手3人目となる全勝での世界3階級制覇を狙う。

世界3階級制覇の実績を持つWBO世界スーパーフライ級1位の田中恒成は、王座決定戦で同級2位のクリスチャン・バカセグアと対戦する。2020年大みそかにWBO王者だった井岡一翔（志成）に8回TKOで敗れ、プロ初黒星。世界4階級制覇を逃した田中は、プロ21戦目で世界4階級制覇に再挑戦。達成すれば、オスカー・デラホーヤ（米国）の24戦目を上回る世界最速記録となる。

なお、これらは「Amazonプライムビデオ」に記載されている目安であり、実際の開始時刻は前後する可能性もある。

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Prime Video Presents Live Boxing 7の試合順

試合順 対戦カード タイトル 1 井上拓真（大橋） VS ジェルウィン・アンカハス（フィリピン） WBA 世界バンタム級タイトルマッチ 2 アレハンドロ・サンチャゴ（メキシコ） VS 中谷潤人（M.T） WBA 世界バンタム級タイトルマッチ 3 田中恒成（畑中） VS クリスチャン・バカセグア（メキシコ） WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦 4 ジョナス・スルタン （フィリピン）VS 増田陸（帝拳） バンタム級8回戦

Prime Video Presents Live Boxing 7｜放送・配信予定

Prime Video Presents Live Boxing 7はネット動画配信サービス「Amazonプライムビデオ」で『Prime Video Presents Live Boxing 7』として独占ライブ配信される。そのため、地上波などテレビ放送は予定されていない。

Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

チャンネル 放送時間 Amazonプライムビデオ 2/24(土)18:00～

【Amazon】試合の無料視聴方法

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