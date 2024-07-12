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20240712_Brighton(C)Getty images
Tadasuke Uemura

ブライトンが鹿島＆東京V戦へ来日メンバー発表！ 三笘やミルナー、ウェルベックら

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【欧州・海外サッカー＆Jリーグ 最新情報】ブライトン（プレミアリーグ）の来日メンバーに日本代表MF三笘薫らが名を連ねた。

鹿島＆東京Vと今夏激突！

ブライトン来日試合

ブライトンが2024年夏に来日！
鹿島アントラーズ＆東京ヴェルディと激突！
両試合のチケットは6月8日10時～チケットぴあで先行先着販売！

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6/8(土)開始

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「ブライトン&ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024」に臨むブライトンの来日メンバーが、12日に発表された。

ブライトンは今夏、「ブライトン&ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024」で来日を予定。24日には鹿島アントラーズ、28日には東京ヴェルディと対戦する。会場は2試合ともに国立競技場の予定だ。

そして今回、注目の来日メンバーを変更。日本代表MF三笘薫はもちろん、FWダニー・ウェルベックやMFジェイムズ・ミルナーらも名を連ねている。

以下に続く

ブライトンの来日メンバー一覧は以下の通り。

■ブライトン 来日メンバー

次の試合

▽GK

23 ジェイソン・スティール
61 キリアン・ケーヒル

▽DF

2 タリック・ランプティ
3 イゴール・ジュリオ
4 アダム・ウェブスター
19 バレンティン・バルコ
29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
34 ジョエル・フェルトマン

▽MF

6 ジェイムズ・ミルナー
20 カルロス・バレバ
22 三笘薫
40 ファクンド・ブオナノッテ
41 ジャック・ヒンシェルウッド

▽FW

9 ジョアン・ペドロ
18 ダニー・ウェルベック
24 シモン・アディングラ
- イブラヒム・オスマン

監督 ファビアン・ヒュルツェラー

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