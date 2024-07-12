ブライトンが鹿島＆東京V戦へ来日メンバー発表！ 三笘やミルナー、ウェルベックら

「ブライトン&ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024」に臨むブライトンの来日メンバーが、12日に発表された。
ブライトンは今夏、「ブライトン&ホーヴ・アルビオン・ジャパンツアー2024」で来日を予定。24日には鹿島アントラーズ、28日には東京ヴェルディと対戦する。会場は2試合ともに国立競技場の予定だ。
そして今回、注目の来日メンバーを変更。日本代表MF三笘薫はもちろん、FWダニー・ウェルベックやMFジェイムズ・ミルナーらも名を連ねている。
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ブライトンの来日メンバー一覧は以下の通り。
■ブライトン 来日メンバー
▽GK
23 ジェイソン・スティール
61 キリアン・ケーヒル
▽DF
2 タリック・ランプティ
3 イゴール・ジュリオ
4 アダム・ウェブスター
19 バレンティン・バルコ
29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
34 ジョエル・フェルトマン
▽MF
6 ジェイムズ・ミルナー
20 カルロス・バレバ
22 三笘薫
40 ファクンド・ブオナノッテ
41 ジャック・ヒンシェルウッド
▽FW
9 ジョアン・ペドロ
18 ダニー・ウェルベック
24 シモン・アディングラ
- イブラヒム・オスマン
監督 ファビアン・ヒュルツェラー